मोहोळ तालुक्यात शांततेत पण चुरशीने मतदान
मोहोळ तालुका
MOH26B03228
पेनूर (ता. मोहोळ) ः येथे मतदानासाठी लागलेली रांग.
मतदारांमध्ये उत्साह; सहा गट अन् १२ गणांसाठी चुरस
तालुक्यात शांततेत मतदान प्रक्रिया; दुपारनंतर मतदानासाठी लागल्या रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. ७ ः मोहोळ तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गणांसाठी शनिवार (ता. ७) मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. मतदारांचा उत्साह मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक रिंगणात असलेल्या २५ तर पंचायत समितीच्या निवडणूक रिंगणात असलेल्या ४१ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. एकूण एक लाख ९८ हजार ३३८ मतदार आहेत.
तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समिती गणांसाठी चुरशीने मतदान झाले. दुपारपासून मतदानासाठी मतदान केंद्रावर रांगा लागल्याचे चित्र होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची ही निवडणूक असल्याने या निवडणुकीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अनेक दिग्गज मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतः असल्याने त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान सकाळपासूनच विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या होत्या. वाड्या-वस्त्यांवरील मतदार मिळेल त्या वाहनाने आणून कार्यकर्ते मतदान करून घेत होते. नेते मंडळींनी मतदान केंद्राला भेटी देऊन आपल्या कार्यकर्त्यांकडून मतदान प्रक्रियेची माहिती घेत होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजू खरे, शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, उपनेते शरद कोळी, भाजपचे नेते तथा माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, लोकनेतेचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, अजिंक्यराणा पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, यांनी प्रचाराची राळ उठवली. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, माजी सभापती विजयराज डोंगरे, शिंदे सेनेचे जिल्हा प्रमुख चरणराज चवरे यांच्यासह अन्य दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
दरम्यान पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, पोलिस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी विविध मतदान केंद्राला भेटी देऊन तेथील परिस्थीतीची माहिती घेतली. मतदान यंत्रांच्या सुरक्षेसाठी दोन लेअरमध्ये बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्यात दोन अधिकारी एक एसआरपीएफची तुकडी, २० पोलिस अंमलदार यांचा समावेश आहे.
