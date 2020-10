दहावी-बारावीची बोर्डाची परीक्षा घ्याच; ९० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना हवीय परीक्षा

पुणे : "दहावीचे वर्ष म्हटलं की घरातील वातावरण वेगळंच असते. त्यात कोरोनामुळे शाळा सुरू होतील की नाही, हे कळत नाहीये. त्याशिवाय दहावीच्या बोर्डाच्या परिक्षेबाबत कोणतीही माहिती अद्याप मिळाली नाही. परीक्षा कधी आणि कशा होणार हे कळत नाही. त्यामुळे परीक्षेचे टेन्शन अधिकच वाढत आहे," असे सांगत मधुरा ढोकळे या विद्यार्थिनीने आपली परीक्षेबाबतची चिंता व्यक्त केली. मात्र ही चिंता व्यक्त करताना तिने दहावीची बोर्डाची परीक्षा उशीरा का होईना पण व्हावी, असे आवर्जून सांगतिले. मधुराप्रमाणेच दहावी-बारावीच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या ९० टक्क्यांहुन अधिक विद्यार्थ्यांना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कोरोनाच्या संकटातही परीक्षा घ्याव्यात असे वाटत आहेत. त्यातही २८.६ टक्के विद्यार्थी या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, असे सूचवित आहेत. तर बोर्डाच्या परीक्षा या पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाइन घ्याव्यात असे केवळ ९.५ टक्के विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. तब्बल २९ टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलून एप्रिल- मे महिन्यात घ्याव्यात, असे मत मांडले आहे. कुर्ला येथील गांधी बालमंदिर माध्यमिक शाळेचे शिक्षक समुपदेशक जयवंत कुलकर्णी यांनी दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची मते आणि मानसिकता जाणून घेण्यासाठी नुकतेच सर्वेक्षण केले आहे. त्यात राज्यातील जवळपास चौदाशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आपली मते नोंदविली आहेत. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. मात्र नियमितपणे प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यास ऑनलाइन शिकविलेला अभ्यासक्रम पुन्हा शिकवावा, असे तब्बल ७५.२ टक्के विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. तर २४.८ टक्के विद्यार्थ्यांना तो अभ्यासक्रम शाळा सुरु झाल्यास पुन्हा शिकविण्याची गरज भासत नाही. दिवाळीनंतर शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली, तरी तिथे जाणे असुरक्षित वाटेल, असे जवळपास ५४.२ टक्के विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे निष्कर्ष :

- अभ्यासक्रम २५ टक्क्यांनी कमी केला असला, तरी तो अजून कमी करावा; ७०.८ टक्के विद्यार्थ्यांचे मत

- ऑनलाइन शिक्षणामुळे घराखर्च दरमहा ५०० रुपयांनी वाढल्याचे ५५ टक्के विद्यार्थी सांगतात.

- ऑनलाइन शिक्षणाबद्दल २६.६ टक्के विद्यार्थी असमाधानी, ७ टक्के अतिशय असमाधानी

- ऑनलाइन शिक्षणाची साधने (अनुक्रमे) : झूम, गुगल मिट, व्हाट्सएप, दूरदर्शन, यू-ट्यूब

- ऑनलाइनद्वारे शिकण्यास अवघड जाणारे विषय (अनुक्रमे) : गणित, विज्ञान, भौतिकशास्त्र, इंग्लिश बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार व्हावा "एकीकडे शाळा, महाविद्यालये बंद आणि दुसरीकडे ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या काळात विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र डोकेदुखी त्रास होत असल्याची कबूली सर्वाधिक २९.४ टक्के विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. तर १४.१ टक्के विद्यार्थ्यांनी चिडचिड लक्षणीयरित्या वाढल्याचे सांगतिले. सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची तयारी करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांचा ताण लक्षणीयरित्या वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्य मंडळाने बोर्डाच्या परीक्षेबाबत पावले उचलताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करावा."

- जयवंत कुलकर्णी, शिक्षक समुपदेशक

