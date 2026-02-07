माता रमाई जयंती निमित्त अभिवादन
मंगळवेढा : माता रमाई आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करताना नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे व इतर.
मंगळवेढ्यात माता रमाई यांची जयंती
मंगळवेढा : त्यागमूर्ती माता रमाई आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष तुषार शेंबडे, सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळाचे माजी अध्यक्ष राहुल वाकडे, अजय गाडे, गणेश धोत्रे, नितीन लेंडवे, रमेश राजमाने यांच्यासह विश्वरत्न फाउंडेशनचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समाजबांधव उपस्थित होते. यावेळी नगराध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सुनंदाताई आवताडे यांचा महिलांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
