कुर्डुवाडी बाह्यवळण रस्त्यवर अपघात ;दुचाकीवरील दोघे ऊसतोड कामगार ठार
संरक्षक खांब अन् झाडाला
धडकून दोघे दुचाकीस्वार ठार
कुर्डुवाडी बाह्यवळणावर नाक्याजवळील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डुवाडी, ता. १७ : येथील बाह्यवळण रस्त्यावरील बंद पडलेल्या टोल नाक्याजवळ भरधाव वेगातील दुचाकीने लोखंडी संरक्षक खांब व झाडाला धडक दिल्याने दुचाकीवरील दोन ऊसतोड कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. १७) पहाटे दोन ते तीनच्या सुमारास घडली.
राजू वसंत पवार (वय २४) व आर्यन सुरेश जाधव (वय १९, दोघेही रा. केंधळी तांडा, ता. मंठा, जि. जालना) अशी मृतांची नावे आहेत. सुरेश फुलचंद जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, कुर्डुवाडी पोलिसांत दुचाकी चालक राजू पवार याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोघेही एमएच २१ बीवाय ७८६० क्रमांकाच्या दुचाकीवरून कुर्डुवाडीहून बार्शीकडे जात होते. बंद टोल नाक्याजवळ चालकाने निष्काळजीपणे व भरधाव वेगात वाहन चालवत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या लोखंडी खांबाला तसेच लिंबाच्या झाडाला धडक दिली. या अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
