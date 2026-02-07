महाळुंगे पोलिसांकडून दुचाकी चोर अटकेत
चाकण, ता. ७ : औद्योगिक वसाहतीतील दुचाकी चोरीच्या घटना महाळुंगे उत्तर पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने उघडकीस आणल्या. यातील आरोपी नीलेश राजू मंडलिक (वय-२४ वर्ष, सध्या रा. चाकण, ता. खेड, जि.पुणे, मूळगाव रा. दिघी, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने चाकण औद्योगिक वसाहत व आसपासच्या परिसरातून एकूण तेरा दुचाकी चोरी केल्या असून त्याचा साथीदार संदीप साहेबराव सोनवणे (वय-२५ वर्ष, रा. चापडगाव, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) याच्या मदतीने दुचाकी विक्री केल्या असल्याचे निष्पन्न झाले. दोन्ही आरोपींवर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला असून त्यांना अटक केली आहे अशी माहिती महाळुंगे उत्तर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी यांनी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘महाळुंगे औद्योगिक परिसरातील दुचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी गस्त घालून दुचाकी चोरी गेलेल्या ठिकाणांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहून आरोपींचा शोध घेतला. दुचाकी चोरणारा आरोपी हा चाकण येथील आंबेठाण चौक येथे राहणारा असल्याची माहिती तपास पथकातील पोलीस अंमलदार शुभम खंडागळे यांना मिळाली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कल्याण घाडगे व पोलिस अंमलदार खंडागळे यांनी आरोपीला चाकण येथून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून तेरा दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सह पोलिस आयुक्त डॉ. महावरकर, अप्पर पोलिस आयुक्त सारंग आव्हाड, अप्पर पोलिस आयुक्त बसवराज तेली, पोलिस उपायुक्त श्वेता खेडकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कल्याण घाडगे, पोलीस अंमलदार राजू कोणकेरी, अमोल बोराटे, विठ्ठल वडेकर, संतोष काळे आदींनी केली आहे.
