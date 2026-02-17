लोणंद - मोटार सायकल चोरटे गजाआड.
मोटारसायकल चोरट्यास अटक
लोणंद पोलिसांची कारवाई; अन्य तीन गाड्या जप्त
लोणंद, ता. १७ : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या सराईत चोरट्यास लोणंद पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. त्याने या गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्याच्याकडून आणखी तीन मोटारसायकली जप्त केल्या आहेत. हनुमंत भुजंग चव्हाण (वय २६, रा. बुद्रुकवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर) असे संशयित चोरट्याचे नाव आहे.
याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली अधिक माहिती अशी, मुढाळे (ता. बारामती, जि. पुणे) येथील आनंद काळुराम बालगुडे यांची मोटारसायकल (एमएच ४२ एक्स ३९५७) शुक्रवारी (ता. १३) लोणंद मार्केट यार्डच्या गेट येथून चोरीस गेली होती. त्याची फिर्याद त्यांनी लोणंद पोलिस ठाण्यात नोंदवली होती.
लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस शिवाजी जायपत्रे यांनी मिळालेली माहिती व चोरट्याच्या वर्णनाचे आधारे डीबी पथकाला सूचना देऊन लोणंद परिसरात सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करून एका संशयिताला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्याने मोटारसायकल चोरल्याची कबुली दिली. संशयित रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्याच्याकडून चोरीच्या तीन मोटारसायकली जप्त केल्या आहेत.
---------------------------------
04352
लोणंद : मोटारसायकल चोरीप्रकरणी मुद्देमालासह अटक केलेल्या संशयितासमवेत शिवाजी जायपत्रे व त्यांचे सहकारी.
-------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.