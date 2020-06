डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितली आरोग्यासाठी पंचसूत्री; वाचा सविस्तर

कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. आधुनिक आरोग्य सुविधांसाठी नागरिकांना खासगी रुग्णालयांशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे, कारण सरकारी रुग्णालयांत सुविधा, सामग्री, मनुष्यबळ, कौशल्यविकास व हे बदलण्यासाठीच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. कोरोनाने दिलेल्या संधीचा उपयोग करून ही व्यवस्था नक्कीच बदलता येईल. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आधुनिक पण परवडणारी सेवा

मूलभूत सुविधांबाबत पुणे जिल्ह्याचा विचार केल्यास १ जिल्हा रुग्णालय, ५ उपजिल्हा रुग्णालये, १९ ग्रामीण रुग्णालये आणि ९६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. यामध्ये भविष्यात जिल्ह्याच्या आकारमानाचा व लोकसंख्येचा विचार करता या संसाधनांचे आधुनिकीकरण व सुसज्जतेच्या विचार करण्यास वाव आहे. महापालिका क्षेत्राचा विचार केल्यास पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महापालिका क्षेत्रांत Tertiary Care देणारी अद्ययावत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स उभी राहणे, ही काळाची गरज आहे. कारण शहरी भागात आरोग्य क्षेत्रातील आधुनिक वैद्यकीय उपचार प्रामुख्याने खासगी हॉस्पिटल्सची मक्तेदारी दिसते. मुंबई महापालिकेची हॉस्पिटल्स याला अपवाद नाही. पंचतारांकित हॉस्पिटल्समधील उपचार मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर आहेत आणि म्हणूनच माफक दरात (अगदी मोफत नव्हे) उपचार देणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या केईएम रुग्णालयातील माझ्या मित्राने निरीक्षण नोंदवले, की सुरुवातीचे २-३ आठवडे उलटून गेल्यावर केईएममध्ये येणाऱ्या रुग्णांमध्ये मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून खासगी रुग्णालयांचे दर नियंत्रित करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला; परंतु ८० टक्के खाटा ‘कोविड १९’साठी आरक्षित करण्याचा निर्णय कॉर्पोरेट नाही, परंतु ट्रस्टच्या माध्यमातून चालणाऱ्या हॉस्पिटल्सच्या आर्थिक गणितासाठी भविष्यात त्रासदायक ठरू शकतो. वेळीच पावले उचलून कोविडच्या दृष्टीने नाही. तर एकूणच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेल अशी सुविधा निर्माण करणे क्रमप्राप्त ठरते. सध्या कार्यरत असणारी सरकारी क्षेत्रातील मोठी हॉस्पिटल्स किती वर्षांपूर्वी निर्माण झाली, त्यातील उपलब्ध खाटांची संख्या आणि पुढील काळात निर्माण झालेल्या सरकारी हॉस्पिटल्सची संख्या याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतल्यास एकूणच आरोग्याविषयी आपली आजवरची अनास्था दिसते. इन्टिग्रेटेड ब्रिज कोर्स

आरोग्य व्यवस्थेविषयी एक सातत्याने चर्चिला जाणारा विषय उपलब्ध मनुष्यबळ. यामध्ये पॅरामेडिकल स्टाफविषयी थोडी समाधानकारक परिस्थिती असली, तरीही अनेक पदे अजूनही रिक्त आहेत. भविष्यात या क्षेत्रातील नोकरभरतीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो किंबहुना सोडवला जाईलही; परंतु महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शासकीय, निमशासकीय सेवेसाठी उपलब्ध असणाऱ्या डॉक्टरांचा! पुण्यातला लॉकडाउन वाढणार? जाणून घ्या वास्तव आपल्या देशात डॉक्टर व रुग्ण यांचे प्रमाण १:१४४५ इतके आहे आणि ‘डब्ल्यूएचओ’च्या निकषांनुसार हे प्रमाण १:१००० अपेक्षित आहे. आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी या शाखांचा एकत्रित विचार करता हे प्रमाण १:८६० असले, तरीही शहरी व ग्रामीण भागात मोठी तफावत आहे. वैद्यकीय पेशा सेवा की व्यवसाय, हा निरंतर चिंतनाचा विषय असला, तरी शासकीय सेवेत, त्यातही ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी डॉक्टरांची अनिच्छा ही वस्तुस्थिती आहे. याची प्रमुख कारणे म्हणजे खासगी प्रॅक्टिसच्या तुलनेत कमी मानधन व कामाचे अनियमित तास. केंद्र सरकारच्या DAPC (Dynamic Assurance Carrier Progression) योजनेच्या धर्तीवर भविष्यात विचार झाल्यास पुरेसे मनुष्यबळ त्यातही ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर्सची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, तसेच कामाचे नियमित तास ही मागणी मानवतेच्या दृष्टिकोनातूनही रास्त आहे. या दोन गोष्टींबरोबरच BAMS, BHMS, BUMS (AYUSH) डॉक्टरांना सेवा देण्यासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने Integrated Bridge कोर्ससारख्या धोरणात्मक निर्णयाचाही विचार करता येऊ शकतो. कौशल्य विकास आणि संशोधन

आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. याबाबत माझ्या माहितीत दोन उदाहरणे आहेत. एके ठिकाणी एक स्वयंसेवी संस्था डायलिसीस मशिन देऊ करत होती, तर दुसऱ्या एका ठिकाणी पाच व्हेंटिलेटर. मात्र, दोन्ही प्रकरणांत ते चालवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नाही, हे कारण देण्यात आले. भविष्यात या बाबींचा विचार करावा लागेल. धोरणात्मकदृष्ट्या आणखी एका बाबतीत आपल्याला मोठा पल्ला गाठावा लागेल आणि ती बाब म्हणजे आरोग्यविषयक संशोधन! या संशोधनासाठी पायाभूत सुविधा, प्रोत्साहन आणि सक्षम व्यासपीठ ही त्रिसूत्री महत्त्वाची आहे. कोरोनाच्या काळात ही उणीव प्रकर्षाने अधोरेखित झाली. आयुर्वेदासारखी प्राचीन देणगी आपल्याकडे असूनही शास्त्रोक्त संशोधनाअभावी तिचा वापर करू शकलो नाही, तसेच Integrated Treatment Regimen निर्माण करण्याच्या बाबतही सकारात्मक पावले टाकावी लागतील आणि ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी अशा शाखांमधील भेदाभेद बाजूला ठेवून समग्र विचाराने संयुक्त उपचारपद्धती तयार करण्याचा प्रयत्न कोरोनाबरोबरच इतर आजारांच्या बाबतही होणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय आरोग्य यंत्रणा

देशपातळीवर कोरोनाच्या संक्रमणाला सामोरे जात असताना राजस्थानातील ‘भिलवाडा पॅटर्न’ हा चर्चेचा विषय ठरला. तेथील निर्णय घेणारे प्रशासकीय अधिकारी मूळचे वैद्यकीय पेशातील डॉक्टर होते. आज आलेले कोरोनाचे संकट अंतिम नाही. जागतिक पातळीवर अणुयुद्धाकडून जैविक युद्धाकडे जाण्याची चर्चा होत असताना ही शक्यता नाकारून चालणार नाही. म्हणूनच देशपातळीवर आयएएस, आयपीएस, आयएफएस प्रमाणेच आयएचएस (इंडियन हेल्थ सर्व्हिस) ही प्रशासकीय आरोग्य यंत्रणेसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावाच लागेल. कोरोनाच्या संकटात अवलंबलेल्या ‘ट्रायल ॲण्ड एरर’पेक्षा पुढील संकटाला ठोस उपाययोजनेसह सामोरे जाण्यासाठी ते साह्यभूत ठरेल. कोरोनाच्या संकटाने देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला आरसा दाखवल्याने राजकीय दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल होईल, अशी आशा आहे.

Web Title: mp Dr Amol Kolhe said five point program for health