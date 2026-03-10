ढेबेवाडी निमित्त जिल्हा परिषद सदस्या मृणाल पाटील वाढदिवस
इतिहास घडविणारी बनपुरीची लेक ः मृणाल पाटील
सातारा जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात म्हणजे नऊ फेब्रुवारीला एक नवा इतिहास रचला गेला. बनपुरी (ता. पाटण) गावची लेक मृणाल पाटील वयाच्या अवघ्या २२ व्या वर्षी मंद्रुळकोळे गटातून जिल्हा परिषदेत निवडून गेल्या. फारसा राजकीय वारसा नसतानाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून झालेली कोट्यवधींची विकासकामे आणि वडील उद्योजक महेश पाटील यांनी समाजकार्यातून जोडलेल्या अफाट लोकसंपर्कातून उभ्या राहिलेल्या पुण्याईच्या पाठबळावर उदयास आलेल्या या नेतृत्वाचा आज (बुधवार) वाढदिवस. यानिमित्ताने.....
राजेश पाटील (ढेबेवाडी)
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र नाईकबाच्या पुण्यभूमीत वसलेल्या बनपुरीत उद्योजक महेश पाटील आणि स्वाती पाटील यांच्या पोटी मृणाल यांचा जन्म झाला. त्यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण कऱ्हाडच्या लाहोटी कन्या प्रशालेत झाले. कऱ्हाडच्याच सद्गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालयातून त्यांनी वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली. कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये त्यांची निवड झाली होती. यूएस आधारित प्रोजेक्टवर यशस्वी कार्याचा त्यांना अनुभव असून, त्यामध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण्य संपादन केले आहे. सातारा जिल्हा परिषदेची नुकतीच झालेली निवडणूक त्यांनी शिवसेनेतून मंद्रुळकोळे गटातून लढवली. भाजपच्या तगड्या उमेदवाराशी त्यांनी कडवी झुंज दिली. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून झालेली कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे आणि निवडणूक काळात मंत्र्यांनी मतदारसंघावर बारकाईने ठेवलेले लक्ष या त्यांच्या विजयातील जमेच्या बाजू तर ठरल्याच, शिवाय वडील उद्योजक महेश पाटील हे अनेक वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रात देत असलेले महत्त्वपूर्ण योगदान व त्यांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंपर्कही त्यांच्या पाठीशी राहिला. मृणाल यांचे चुलते मनोज पाटील बनपुरी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आहेत. आजोबा (कै.) रघुनाथ पाटील यांनी बनपुरी सोसायटीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. तसा फार मोठा राजकीय वारसा पाठीशी नसतानाही मृणालने अवघ्या २२ व्या वर्षी निवडणूक जिंकत जिल्हा परिषदेत प्रवेश केल्याने गावकऱ्यांचा उर अभिमानाने भरून गेला आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून मतदारसंघात झालेली कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे आणि त्यांनी निवडणुकीवर बारकाईने दिलेले लक्ष, युवा नेते यशराज देसाई, रविराज देसाई यांनी वाढवलेला लोकसंपर्क, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची अथक मेहनत आणि विशेष उल्लेख करण्यासारखे म्हणजे लेकीसाठी पायाला भिंगरी बांधून धावणारा बाप आणि त्याने आपल्या कार्यातून जोडलेली जिवाभावाची असंख्य माणसे, आधार देऊन सावरलेली कुटुंबे या सर्वांची पुण्याई मृणालच्या पाठीशी उभी राहिली. मृणाल पाटील या युवा वर्गाचे, महिला वर्गाचे आणि सर्वसामान्य जनतेचे जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्व करणारे एक आश्वासक नेतृत्व आहे. वाढदिवसानिमित्त मृणाल पाटील यांना खूप शुभेच्छा...
