ढेबेवाडी बनपुरीची लेक २२ व्या वर्षी जिल्हा परिषदेत
बनपुरीची लेक २२ व्या वर्षी जिल्हा परिषदेत
मृणाल पाटील ठरल्या सर्वात कमी वयाच्या सदस्या; गावकऱ्यांचा उर अभिमानाने आला भरून
ढेबेवाडी, ता. ९ : वयाच्या केवळ २२ व्या वर्षी पाटण तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील मंद्रुळकोळे जिल्हा परिषद गटातून भाजपच्या तगड्या उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवून जिंकलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवार मृणाल महेश पाटील या जिल्हा परिषदेत जिंकून गेलेल्या सर्वात कमी वयाच्या महिला उमेदवार ठरल्या. गावच्या लेकीच्या या यशाने बनपुरीकरांचा उर अभिमानाने भरून आला आहे.
महाराष्ट्र- कर्नाटकातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र नाईकबाच्या पुण्यभूमीत वसलेले बनपुरी हे मृणाल पाटील यांचे मूळगाव आहे. सुप्रसिद्ध उद्योजक महेश पाटील यांची मृणाल ही ज्येष्ठ कन्या आहे. ११ मार्च २००३ ला जन्मलेल्या मृणालचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण कऱ्हाडच्या लाहोटी कन्या प्रशालेत झाले. कऱ्हाडच्याच सद्गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालयातून त्यांनी वाणिज्य शाखेची पदवी प्रथम श्रेणीत संपादन केली. कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे टाटा कन्सलटनसी सर्व्हिसेसमध्ये त्यांची निवड झाली होती. यूएस आधारित प्रोजेक्टवर यशस्वी कार्याचा त्यांना अनुभव असून, त्यामध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण्य संपादन केले आहे. जिल्हा परिषदेची नुकतीच झालेली निवडणूक त्यांनी शिवसेनेतून मंद्रुळकोळे गटातून लढवली व जिंकलीही. भाजपच्या डॉ. प्राची पाटील यांच्यासारख्या तगड्या उमेदवाराचे आव्हान समोर असताना मृणाल यांनी कडवी झुंज दिली. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून झालेली कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे आणि निवडणूक काळात मंत्र्यांनी मतदारसंघावर बारकाईने ठेवलेले लक्ष या त्यांच्या विजयातील जमेच्या बाजू, तर ठरल्याचं शिवाय वडील सुप्रसिद्ध उद्योजक महेश पाटील हे अनेक वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रात देत असलेले महत्त्वपूर्ण योगदान व त्यांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंपर्क त्यांच्या पाठीशी राहिला. मृणाल यांचे चुलते मनोज पाटील बनपुरी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आहेत. आजोबा (कै.) रघुनाथ पाटील यांनी बनपुरी सोसायटीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. तसा फार मोठा राजकीय वारसा पाठीशी नसतानाही मृणालने अवघ्या २२ व्या वर्षी निवडणूक जिंकत जिल्हा परिषदेत प्रवेश केल्याने गावकऱ्यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला आहे.
मंत्र्यांची भावनिक साद
‘मी आता महेश पाटलांची आणि फक्त बनपुरीचीच लेक राहिली नाही, तर या विभागाची लेक म्हणून तुमच्या समोर आले आहे, मला मतदान करून सेवेची संधी द्या, कारण लेकीलाच काळजी असते,’ असे भावनिक आवाहन मृणाल यांनी प्रचारादरम्यान केले होते. मंत्री देसाई यांनीही एकवेळ मला विधानसभेला मतदान करू नका; परंतु गट-तट विसरून तुमच्या लेकीच्या पाठीशी राहा, असे म्हणत बनपुरीकरांना भावनिक साद घातली, त्याचाही परिणाम मतदानावर झाला.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या पाठीशी जनता ठाम राहिली आहे. ही विकासाला दिलेली पोच आहे. यापुढच्या काळात लाेकांचे प्रश्न, समस्या सभागृहात तडफेने मांडण्यात ही लेक कमी पडणार नाही.
- मृणाल पाटील,
नवनिर्वाचित सदस्या, जिल्हा परिषद
बनपुरी : यशराज देसाई यांच्या समवेत मृणाल पाटील कुटुंबीय व अन्य.
B08102
मृणाल पाटील
