‘म्युकरमायकोसिस’मुळे प्रशासन झाले जागे

पुणे - गेल्या चार दिवसांपासून नियोजनातच अडकलेल्या जिल्हा प्रशासनाने म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) इंजेक्शन पुरवठ्याच्या नियंत्रणाचे आदेश बुधवारी अखेर लागू केले. या इंजेक्शनचा काळाबाजार (Blackmarket) रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमण्याबरोबरच त्याचा पुरवठा रुग्णालयांना (Hospital) सुरळीत करण्यासाठीचे आदेश काढले आहेत. (Mucormycosis caused the administration to wake up)

कोरोनातून बरे होणाऱ्या गंभीर रुग्णांना म्युकरमायकोसिस या आजाराचा सामना करावा लागत आहे. शहरासह ग्रामीण भागात या आजारावरील रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर म्युकरमायकोसिस या आजारावरील औषधांचा तुटवडा भासत आहे.

त्यामुळे म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचा पुरवठा व वितरण सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी तसेच या औषधांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. या भरारीमध्ये महसूल विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, पोलिस या विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी यांचा समावेश आहे. पुणे शहरासाठी १२ पथके, पिंपरी चिंचवडमध्ये ५, तर प्रत्येक तालुकास्तरावर एक, अशी मिळून एकूण ३१ पथके स्थापन केली आहेत.

दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

करोना वाढता प्रादुर्भाव व त्यानंतर वाढत असलेली म्युकरमायकोसिस या आजारावरील रुग्णसंख्या विचारात घेता ऍम्फोटेरिसिन बी व इतर इंजेक्‍शनचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी तसेच साठेबाजी रोखण्यासाठी व वितरण नियंत्रित होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. औषधांचे टंचाईबाबत नियंत्रण कक्ष प्रमुख म्हणून अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त व तहसीलदार अशा दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.