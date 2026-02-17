मलकापूर भास्कराव शिंदे यांची तक्रार
पालिकेची वाहने नगराध्यक्षांच्या दिमतीला?
भास्करराव शिंदे; मलकापूरमधील नागरिकांत संतप्त प्रतिक्रिया
मलकापूर, ता. १७ : पालिकेची वाहने जनतेच्या सोयीसाठी आहेत, की नगराध्यक्षांच्या दिमतीला? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते भास्करराव शिंदे यांनी केला. सोमवारी नगराध्यक्षांचा वाढदिनी शहरातील कचरा गोळा करण्याऐवजी कचऱ्याचे ट्रॅक्टर नगराध्यक्षांच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी होते. जनतेची यंत्रणा, जनतेसाठीच वापरली पाहिजे, अशी तक्रार श्री. शिंदे यांनी केली आहे.
श्री. शिंदे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले, की निवडणुका होऊन पालिकेचा नव्याने कारभार सुरू झाला आहे. मात्र, जनतेच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवून पालिकेची यंत्रणा स्वतःच्या फायद्यासाठी लावल्याचे दिसून येत आहे. जनतेने जनतेच्या सेवेसाठी लोकप्रतिनिधी निवडून दिले आहेत.
सोमवारी लक्ष्मी वॉर्डमध्ये नालेसफाई करणारे कर्मचारी आले होते. दर आठवड्यातून नालेसफाई केली जाते. कर्मचारी नाल्यातील घाण रस्त्याकडेला काढून ठेवतात. मागून येणाऱ्या ट्रॅक्टरमध्ये ती भरली जाते. मात्र, सोमवारी दिवसभर ट्रॅक्टर आला नाही. त्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरली. ट्रॅक्टर का आला नाही? याची विचारणा केली असता कर्मचाऱ्यांनी ट्रॅक्टर नगराध्यक्षांच्या कार्यक्रम ठिकाणी ठेवल्याने येणार नसल्याचे सांगितले. या प्रकाराबद्दल दिवसभर नागरिक संताप व्यक्त करत होते. पालिकेकडे अपुऱ्या यंत्रणा असताना, असलेल्या यंत्रणावरही लोकप्रतिनिधींचा डोळा आहे. नागरिकांना दिवसभर झालेल्या मानसिक त्रासाला जबाबदार कोण? पालिकेची यंत्रणा स्वतःच्या कार्यक्रमासाठी का वापरली, यासाठी कोणी परवानगी दिली? याचा मलकापूरवासीयांनी जाब विचारला पाहिजे.
लक्ष्मीनगर वाॅर्डात गटारांतील घाण रस्त्यावर काढून ठेवली. दिवसभर अस्वच्छतेचे वातावरण होते. या परिसरात संपूर्ण दुर्गंधी पसरली होती. याबाबत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सर्व ट्रॅक्टर नगराध्यक्षांच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गेल्याचे सांगितले. जनतेची यंत्रणा स्वतःच्या वाढदिवसासाठी कशी वापरणार? याचा खुलासा व्हायला हवा.
- भास्करराव शिंदे
सामाजिक कार्यकर्ते, मलकापूर.
भास्करराव शिंदे यांनी केलेल्या आरोपानुसार तसा काही प्रकार झाला आहे का? याची माहिती घेतो. नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी आरोग्य विभाग कायमच कटिबद्ध आहे. आरोप केलेल्यांच्या समस्या जाणून त्या तातडीने सोडवण्याचा प्रशासन प्रयत्न करेल.
- धनंजय थोरात,
आरोग्य विभाग, मलकापूर नगरपालिका
भास्करराव शिंदे
