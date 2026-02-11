मसूर : उन्हाळ्यात जनावरांसाठी मुरघास उपयुक्त
मुरघास ठरतेय जनावरांसाठी उपयुक्त
उन्हाळा, चाराटंचाईवेळी मात करणे शक्य; पशुपालकांची हाेतेय साेय
मसूर, ता. ११ : उन्हाळ्यात किंवा चारा टंचाईच्या काळात जनावरांना हिरवा, पौष्टिक व पाचक असा मुबलक चारा उपलब्ध करण्यासाठी मुरघास उपयुक्त ठरत आहे. यातून हिरवा चारा योग्यवेळी कापणी करून त्यापासून मुरघास करून साठवला जातो. त्यामुळे टंचाईकाळात पशुधनाचे जतन आणि दूध उत्पादन वाढविण्यात सुलभता येणार आहे.
हिरवा चारा हवाविरहीत जागेत ठराविक काळ ठेवल्यानंतर आंबवण्याची क्रिया होऊन जो चारा तयार होतो, त्यास मुरघास म्हणतात. त्यामध्ये हिरव्या चाऱ्यातील पाण्याचे प्रमाण राखले जाते. पौष्टिकतेत व चवीत वाढ झाल्यामुळे जनावरेही तो आवडीने खातात. मुरघास कच्चा खड्डा, सिमेंट काँक्रिट खड्डा व टाकी, प्लॅस्टिक व स्टील पिंप किंवा मुरघास बॅगमध्ये करता येतो.
मका, ज्वारी, बाजरी ५० टक्के फुलोऱ्यात ते चिकात असताना ओट लोंबी बनताना ते चिकात असताना संकरित नेपिअर गवत (हत्ती गवत) कापणीनंतर ३० ते ४० दिवस वाढलेली पिके मुरघाससाठी वापरावीत. मुरघास बनवताना चारा पिकांत ६५ ते ७० टक्के पाणी आणि ३० ते ३५ टक्के शुष्क भाग असणे आवश्यक असते. ताज्या हिरव्या चाऱ्यात ८० ते ८५ टक्के पाण्याचे प्रमाण असते. आवश्यक ६५ ते ७० टक्के पाण्याचे प्रमाण आणण्यासाठी कापलेला चारा पाच ते सात तास जागेवर सुकू द्यावा.
अशी आहे पद्धत...
जमिनीत उंच ठिकाणी गोलाकार, चौकोनी खड्डा खोदून घ्या. पक्का खड्डा तयार करावयाचा असल्यास खड्डा विटा व सिमेंटने बांधून घ्यावा, खड्डा अर्धा जमिनीत व अर्धा जमिनीवर राहील, असा किंवा जमिनीवर बांधा. आतील भिंतीचा भाग प्लास्टर करून गुळगुळीत करावा. खड्ड्याला भेगा पडलेल्या नसाव्यात. झाकता येईल असा जाड प्लॅस्टिक पेपर अंथरावा. बॅगमध्ये मुरघास करण्यासाठी वेगवेगळ्या आकाराच्या (५० किलोपासून १००० किलोपर्यंत) बॅग बाजारात उपलब्ध असतात.
उपयुक्त चारा पिके
* जाड, भरीव खोड पिके
* साखरेचे प्रमाण जास्त असणारी पिके
* एकदल पिके अधिक उपयुक्त
* मका, ज्वारी, बाजरी, ओट, हत्ती गवत, बांधावरील गवते, उसाचे वाढे आदी
* मका पिकापासून सर्वोत्तम मुरघास
शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजन करून मुरघास बनवल्यास उन्हाळ्याबरोबरच वर्षभर जनावरांना मुबलक व पौष्टिक असा आहार उपलब्ध होईल. कमी खर्चात चांगल्या पद्धतीने दुग्ध उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळेल.
- योगेश चौधरी,
गोधनपालक, मसूर
