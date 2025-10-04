Pune News : नगर परिषदांची प्रारूप यादी बुधवारी होणार प्रसिद्ध; हरकती-सूचना १३ ऑक्टोबरपर्यंत

पुणे - जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर १३ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील..अंतिम मतदार यादी २८ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठीची प्रारूप मतदार यादीही त्याच दिवशी प्रसिद्ध होईल. अंतिम यादी मतदार यादी २७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने एक जुलै अर्हता दिनांक निश्चित केली असून त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगर विकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली..प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. त्यामध्ये नव्याने मतदार नोंदणी करणे, नावे वगळणे अथवा दुरुस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही..मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदारांच्या प्रभागात बदल होणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे, आदींसंदर्भातील दुरुस्त्या करण्याबाबत मतदार हरकती व सूचना दाखल करू शकतात, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.