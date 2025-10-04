पुणे

Pune News : नगर परिषदांची प्रारूप यादी बुधवारी होणार प्रसिद्ध; हरकती-सूचना १३ ऑक्टोबरपर्यंत

पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
पुणे - जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर १३ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील.

