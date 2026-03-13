सातारा जिल्हा निरीक्षकपदीची नागेश फाटे यांच्यावर जबाबदारी
नागेश फाटे
राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)च्या
सातारा जिल्हा निरीक्षकपदी फाटे
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १३ : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांसाठी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या मान्यतेने निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षवाढीसाठी दिलेल्या योगदानाची दखल घेत पक्षाचे निष्ठावान प्रदेश पदाधिकारी नागेश फाटे यांच्यावर सातारा जिल्हा निरीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
यावेळी नागेश फाटे यांनी पक्षाने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. वरिष्ठांनी दिलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी मंत्री आमदार जयंतराव पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, आमदार रोहित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार राजू खरे, आमदार नारायण पाटील, आमदार उत्तम जानकर, जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख आणि कार्याध्यक्ष रवी पाटील यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांचे त्यांनी आभार मानले.
मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उद्योग व व्यापार विभागाच्या माध्यमातून संघटनात्मक बांधणी मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे आणि पक्षवाढीसाठी काम केल्याने फाटे यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
पुढील काळात सातारा जिल्ह्यातील पक्षाची संघटनात्मक स्थिती, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या कामाचा आढावा घेणे, स्थानिक नेतृत्वाशी संवाद साधून समस्या व सूचना जाणून घेणे, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष बळकट करण्यासाठी रणनीती आखणे तसेच स्थानिक पातळीवरील मतभेद दूर करून एकजूट राखण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे फाटे यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील पक्षाची स्थिती आणि कार्यकर्त्यांच्या तयारीबाबतचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ नेत्यांना सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
