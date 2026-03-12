उंडाळे. नारायणवाडी प्राथमिक शाळेत टाकावू पदार्थांचा पुनर्वापर कार्यशाळा उत्साहात
टाकाऊ पदार्थांच्या पुनर्वापरावर कार्यशाळा
नारायणवाडी झेडपी शाळेत उपक्रम; कार्यक्रम उत्साहात
उंडाळे, ता. १२ ः काले येथील महात्मा गांधी विद्यालयाच्या १९८१-८२ बॅच, तसेच एस. आर. दळवी फाउंडेशनच्या जिल्हा व कऱ्हाड तालुक्याच्या वतीने नारायणवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत टाकाऊ पदार्थांचा पुनर्वापर या विषयावर एक दिवशीय कार्यशाळा उत्साहात झाली.
जिल्हा सल्लागार मोहन पाटील यांच्या योगदानाने नारायणवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत ३३९ वी कार्यशाळा झाली. काले येथील महात्मा गांधी विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेच्या १९८१-८२ बॅचतर्फे दळवी फाउंडेशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रमेश यादव यांच्या सहकार्याने कार्यशाळा झाली.
कार्यशाळेत दळवी फाउंडेशनचे सल्लागार मोहन पाटील यांनी टाकाऊ पदार्थांमधून विविध शैक्षणिक साहित्य, वैज्ञानिक खेळणी व प्रकाश, ध्वनी, ऊर्जा या उपविषयावर आधारित अनेक छोटी- छोटी उपकरणे तयार केली. यावेळी माजी विद्यार्थी संघटनेचे रमेश यादव यांच्यासह संघटनेचे प्रतिनिधी, शालेय पोषण आहार अधीक्षक नितीन जगताप यांच्या उपस्थितीत फाउंडेशनचे रवींद्र कुलकर्णी, सेवानिवृत्त फाैजदार हणमंतराव पाटील, महात्मा गांधी विद्यालयाचे विज्ञान शिक्षक अनिल कदम, माजी मुख्याध्यापक विठ्ठल पाटील, प्रगतशील शेतकरी संजय शेटे, शशिकांत खराडे, शिवाजी बिळास्कर, उद्योजक सतीश कुलकर्णी, प्रकाश पोतदार, माजी सरपंच रणजित देशमुख, जालिंदर यादव, सुनील देशमुख, अशोक यादव, प्रशासक उपस्थित होते.
नारायणवाडी ः विज्ञान कार्यशाळेत प्रात्यक्षिक दाखवताना मोहन पाटील.
