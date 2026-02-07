..
मालेगावच्या महापौरपदी
नसरीन बानो खालिद शेख
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. ७ : येथील महापालिकेच्या साथी निहाल अहमद सभागृहात शनिवारी शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये महापौर व उपमहापौरपदाची सरळ लढत झाली. इस्लाम पक्षाच्या नसरीन बानो खालिद शेख यांची महापौरपदी तर समाजवादी पक्षाच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांची उपमहापौरपदी निवड झाली. दोघींनाही ४३ मते मिळाले.
नसरीन बानो यांनी शिवसेनेच्या लता घोडके यांचा तर शानेहिंद निहाल अहमद यांनी शिवसेनेचे नीलेश काकडे यांचा पराभव केला. शिवसेनेच्या उमेदवारांना केवळ १८ मते मिळाली. निवडणुकीत भाजप व एमआयएमने तटस्थ भूमिका बजाविल्याने सेक्युलर फ्रंटचा विजय सुकर झाला. सभागृहात इस्लाम पक्ष, शिवसेना, एमआयएम, भाजप, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी आदी पक्षांचे सर्व ८४ सदस्य उपस्थित होते. शिवसेनेच्या १८ सदस्यांनी हात वर करून मतदान लता घोडके यांना मतदान केले. नसरीन बानो यांना इस्लाम पक्षाचे ३५, समाजवादी पार्टीचे ५ व कॉंग्रेसचे ३ अशा एकूण ४३ सदस्यांनी हात वर करून मतदान केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नसरीन बानो खालिद शेख २५ मतांनी महापौरपदी विजयी झाल्याचे घोषित केले.
