राज्यात महापालिकेचा पहिला ग्रीन बॉण्ड सुचीबध्द
फोटो- १४०५८ राज्यात महापालिकेचा पहिला ग्रीन बॉण्ड सुचीबद्ध नाशिक शहरातील पाणी पुरवठा विषयक कामे लागणार मार्गी सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.९ : महापालिकेच्या वतीने दोनशे कोटी रुपयांचे हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड) राष्ट्रीय शेअर बाजारात सुचीबद्ध करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रोखे सुचीबद्ध करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात शेअर बाजारात बॉण्ड इश्यु करणारी नाशिक महापालिका राज्यात पहिलीचं ठरली आहे. हरित रोख्यांचे सुचीकरण महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ‘एनएसई’ मध्ये झालेल्या कार्यक्रमास कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, आयुक्त मनिषा खत्र, आमदार सीमा हिरे, नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंग, एनएमआरडीए आयुक्त जलज शर्मा आदी उपस्थित होते. २४ फेब्रुवारी ते २ मार्च या दरम्यान बॉण्ड बाजारात आणले गेले. गुंतवणूकदारांकडून पाच पटीहून अधिक प्रतिसाद मिळाल्याने महापालिकेवरचा गुंतवणुकदारांचा विश्वास देखील दृढ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावेळी बोलताना आयुक्त खत्री म्हणाल्या, बाँड सूचीकरण नाशिकसाठी अभिमानास्पद आहे. बाँडमधून उभारलेला निधी पर्यावरणपूरक व शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्यात येईल. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, उपायुक्त लक्ष्मीकांत सताळकर, उपायुक्त अजित निकत,शहर अभियंता संजय अग्रवाल,अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर,मुख्यलेखा परीक्षक बळवंत गायकवाड, उपमुख्य लेखापाल अजय कमोद आदी उपस्थित होते. आर्थिक सक्षमतेकडे पाऊल : मुख्यमंत्री यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हरित रोख्यांचे सुचीकरण महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कुंभमेळ्यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास या उपक्रमातून मोठी चालना मिळेल. नाशिक महापालिकेने ग्रीन बॉण्ड सूचीकरण प्रक्रियेत राज्यात पहिला क्रमांक पटकावल्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना नाशिक विकसित शहरांच्या यादीतही अग्रेसर राहील असा विश्वास व्यक्त केला. बॉण्ड मुळे केंद्र सरकार कडून वीस कोटींचा अमृत इंसेंटीव्ह प्राप्त होणार असून केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड करिता हा प्रकल्प पात्र झाल्याने ग्रीन बॉण्ड निधी उभारणीला बिनव्याजी कर्जच मिळणार आहे. यासाठी निधीचा उपयोग - मुकणे जलपुरवठा योजनेचा विस्तार. - विल्होळी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणी. - विल्होळी ते गांधीनगर दरम्यान जलवाहीनी टाकणे. - साधुग्राम व निलगिरी बाग जलशुद्धीकरण प्रकल्प.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.