बारावीच्या विदयार्थिनींची गळफास घेत आत्महत्त्या
बारावीच्या विद्यार्थिनीची गळफास घेऊन आत्महत्या सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १७ : बारावीच्या परीक्षेचा ताण सहन न झाल्याने १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने टोकाचा निर्णय घेतल्याची हृदयद्रावक घटना नाशिक रोड परिसरात घडली. सेजल दत्तात्रय निकम (वय १८, रा. पार्थ वंदन अपार्टमेंट, वास्तू पार्क, जय भवानी रोड, नाशिक रोड) असे मयत विद्यार्थिनीचे नाव आहे. सेजल ही बारावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होती. गेल्या आठवड्यापासून बारावीच्या परीक्षांना सुरुवात झाली असून सोमवारी (ता. १६) तिचा फिजिक्सचा पेपर होता. मात्र, पेपरच्या अभ्यासाच्या तणावातून तिने राहत्या घरातील बेडरूममध्ये पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचे समोर आले. घरच्यांच्या लक्षात येताच तिला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. सेजलचे वडील सैन्यात कार्यरत असून कुटुंबात आई, लहान भाऊ तसेच आजी-आजोबा असा परिवार आहे. शांत, मनमिळावू आणि अभ्यासात हुशार अशी तिची ओळख होती. मात्र परीक्षेच्या ताणतणावाने तिच्यावर मानसिक दबाव वाढल्याचे प्राथमिक तपासात समोर येत आहे. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून सहायक उपनिरीक्षक संतोष जाधव अधिक तपास करत आहेत. दरम्यान, या घटनेने नाशिक रोड परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.