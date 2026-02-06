गिरीश महाजन माध्यम संवाद
पाच वर्षात चेहरामोहरा बदलणार
मंत्री महाजन; चर्चेनंतरच शिवसेना सत्तेत सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ६ : भाजपला सलग दुसऱ्यांदा नाशिककरांनी सत्ता दिली आहे. सत्तेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात नाशिकचा चेहरामोहरा बदलून टाकू, नाशिकचा सर्वांगिण विकास हाच महापालिकेतील महायुतीच्या सत्तेचा संकल्प असल्याचे राज्याचे जलसंपदा व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. सिंहस्थ कुंभमेळा निर्विघ्न पार पडेपर्यंत आपण नाशिकमध्येच ठाण मांडणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चेनंतरच शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर महापौरांच्या रामायण निवासस्थानी मंत्री महाजन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, उत्तर महाराष्ट्रात भाजपने चांगली कामगिरी केली. भाजप व शिवसेना महापालिका निवडणुकीत स्वतंत्र लढल्या तरी केंद्र व राज्यात महायुतीचे सरकार असल्याने निवडणूक पश्चात युती व्हावी अशी इच्छा सर्वांची होती. मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात रात्री उशिरा चर्चा झाल्यानंतर शिवसेनेला सत्तेत सामावून घेण्याचा निर्णय पहाटे घेण्यात आला. उपमहापौरपदासाठी भाजपकडून मच्छिंद्र सानप यांचे नाव होते. पक्षाचा निर्णय सानप यांनी मान्य केल्यानंतर शिवसेनेच्या विलास शिंदे यांना उपमहापौरपद देण्यात आले.
‘एमआयएम’ सोबत युती नाही
मालेगाव महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी वेळ पडल्यास विरोधात बसू, परंतु भाजप एमआयएमबरोबर कुठल्याही परिस्थितीत युती करणार नाही. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला यश मिळाल्याने नाशिकचे पालकमंत्री मिळेल का? यावर मी फळाची अपेक्षा न करता काम करतं असल्याची पुस्ती महाजन यांनी जोडली.
