प्रश्नमंजूषा स्पर्धेत अर्थव कोरडे प्रथम
आळेफाटा, ता. १५ ः इंदिरा विद्यापीठ पुणे यांच्या वतीने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानमंदिर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय आळे येथे राज्यस्तरीय राष्ट्रीय गणित दिन प्रश्नमंजूषा स्पर्धा उत्साहात झाली. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक अर्थव कोरडे, द्वितीय क्रमांक कावेरी अभंग, तृतीय क्रमांक आर्यन काचळे या विद्यार्थ्यांचा आला असून गणित विषयाची आवड निर्माण व्हावी या साठी इंदिरा विद्यापीठाच्या अध्यक्षा डॉ. तारिता या स्पर्धेला प्रेरित करत आहेत.
यावेळी २५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. सर्व विद्यार्थ्यांचे स्कूल ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे अधिष्ठाता डॉ. जनार्दन पवार तसेच ज्ञानमंदिर कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य संदीप भवारी, उपप्राचार्य सुरेश कुऱ्हाडे, विज्ञान शाखेचे प्रमुख गोपीनाथ औटी, अंकगणित व संख्याशास्त्र विषयाचे शिक्षक सचिन गुंजाळ, रवींद्र सोनवणे व निशा दातरंगे यांनी विजेत्यांचे अभिनंदन केले. इंदिरा विद्यापीठ मे २०२६च्या पहिल्या आठवड्यात पुणे येथील इंदिरा विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये ज्युनिअर कॉलेज विजेत्यांचा मेगा राउंड घेणार असल्याची माहिती प्रा. संदीप भवारी यांनी दिली.