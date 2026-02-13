आळे येथील एनसीसी कॅडेट्सचा कर्नल राहुल किरण यांच्याशी संवाद
आळेफाटा, ता. १३ ः एनसीसी २ महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राहुल किरण यांनी आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळाच्या बाळासाहेब जाधव कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयामधील एनसीसी गर्ल्स युनिटला भेट देऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.
‘‘आजच्या घडीला मुलींसाठी तिन्ही सैन्य क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध आहे. या संधीचा विद्यार्थिनींनी जास्तीत जास्त फायदा करून घेतला पाहिजे. महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना एनसीसी करीत असलेले विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळे ठरतात. त्यांना भविष्यात संरक्षण क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध होतात त्यांचा लाभ घ्यावा,’’ असे आवाहन कर्नल राहुल किरण यांनी केले.
‘‘एनसीसी २ गर्ल्स हे आमच्या महाविद्यालयाचे भूषण आहे. हे युनिट सामाजिक सेवेत अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर, इतर उपक्रमांमध्येही कार्यरत असते. कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राहुल किरण यांनी या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील कॅम्प उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रविण जाधव यांनी केले.
या प्रसंगी बी आणि सी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग केडर कॅम्पसाठी उपस्थित असलेले जेसीओ प्रसंजीत देवनाथ आणि एनसीओ गुरू यांनी रायफल ड्रिल, एलएमजी रायफल, नकाशा वाचन आदी विषयांवर विशेष प्रशिक्षण दिले. कार्यक्रमाचे नियोजन मेजर डॉ. सुषमा कदम यांनी केले. ज्युनिअर अंडर ऑफिसर गौरी वामन आणि सीक्यूएमएस वैष्णवी भोर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
