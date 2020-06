राष्ट्रवादी काँग्रेस वर्धापनदिन : पक्षाच्या या दहा गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्याच पाहिजेत

पुणे : देशात राजकीय वादळ असो अथवा नैसर्गिक आपत्ती, जेव्हा राजकीय अनुभव आणि कार्यक्षम प्रशासकाचा मिलाफ असलेले नेतृत्त्वाची गरज भासते, तेव्हा दिल्लीला शरद पवार यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. भारतीय राजकारणातील शरद पवार हा केंद्रबिंदू राष्ट्रीय स्तरावर सध्या अढळ स्थानावर पोचला आहे. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शरद पवार यांच्याशी संलग्नात त्यांना हवीच असते, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकारनेही दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्राच्या सुमारे 50 हून अधिक वर्षांच्या राजकीय इतिहासावर सतत पवार यांचा प्रभाव जाणवतो आणि दिसतोही. त्याचेही एक समर्पक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार. भाजपची घौडदौड महाराष्ट्रात रोखून त्यांना जशास तसे उत्तर देणारा शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष 22 वा वर्धापनदिन बुधवारी (ता. 10 जून) कोरोनाच्या सावटाखाली साजरा करीत आहे. पवारांनी घडविल्या नेतृत्वाच्या पिढ्या

समाजकारण आणि राजकारणात पवार यांच्या भूमिकेमुळे नेतृत्त्वाच्या पिढ्या घडल्या आहेत. त्यांच्याच प्रेरणेने युवक- युवतीही राष्ट्रवादीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन वाटचाल करीत आहेत. पक्षाच्या स्थापनेपासून मागची पाच वर्षे सोडली तर, पक्ष सातत्याने सत्तेतच राहिला आहे. केंद्रात दुसऱ्या विचारसरणीचे सरकार असले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला राज्यात अडचण कधी आली नाही अन्‌ केंद्र सरकारला कधी मदत लागली तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कधी मागे हटली नाही. किती तरी नेते आले आणि बाहेरही पडले... पण कार्यकर्त्यांच्या बळावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची दमदार वाटचाल सतत सुरूच आहे. स्वबळावर सत्ता मिळवणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट असतेच. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही त्याला अपवाद नाही. परंतु, सामोपचाराने किमान सामाईक कार्यक्रमाच्या आधारे राज्य कारभार करणे, ही त्यांची खासियत अन म्हणूनच कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, कार्याध्यक्ष राहुल गांधी अजूनही शरद पवारांच्या विचारानेच महाराष्ट्रातील राजकारण करीत आहेत. आरोप- प्रत्यारोप, कायदेशीर संघर्ष, राजकीय सूडभाव या गोष्टी शरद पवारांनाही सहन कराव्याच लागल्या. पण वयाच्या 80 व्या वर्षीही भर पावसात मंत्रमुग्ध करणारी त्यांची साताऱ्यातील गेल्या वर्षातील सभा गाजली आणि महाराष्ट्रात इतिहास निर्माण झाला. राष्ट्रवादीचे उमेदवार ठरले निर्णायक

कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशी नागरिकत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यावरून पवार यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली. त्यानंतर सलग 15 वर्षे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - कॉंग्रेसच्या सहकार्याने सत्तेवर होती. मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून सामोपचाराने जातीयवादी शक्तींशी लढा देण्यासाठी एकत्र येण्याची पवार यांची भूमिका कॉंग्रेसलाही मान्य करावी लागली. निवडणुकीत आघाडी करून किंवा स्वतंत्रपणे लढूनही राष्ट्रवादी कॉंग्रेने विधानसभा निवडणुकीत 1999 मध्ये 58, 2004 मध्ये 71, 2009 मध्ये 62, 2014 मध्ये 41 आणि 2019 मध्ये 54 जागा जिंकल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही खासदारांच्या संख्येचे चढ-उतार कायम राहिले तरी, राष्ट्रवादीचे उमेदवार निर्णायक ठरल्याचा इतिहास आहे. या आहेत राष्ट्रवादीच्या माहिती असल्याच पाहिजे अशा दहा गोष्टी 1. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा जन्म 10 जून 1999 मधील. जन्मापासूनच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 2014- 19 हा कालखंड वगळता राज्यात कायम सत्तेवर राहिला आहे. सलग प्रदीर्घ काळ सत्तेवर राहणारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पहिलाच प्रादेशिक पक्ष आहे. 2. गोवा, नागालॅंड, मेघालय, मणिपूर,आसाम, गुजरात, केरळ, बिहार, ओरिसा, झारखंड भागातही पक्षाने विविध प्रकारच्या निवडणुका लढविल्या आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधीही निवडून आले आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला निवडणूक आयोगाची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आहे. 3. युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी "युवा धोरण' जाहीर करून त्यांना सर्व क्षेत्रांत मोठ्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला आहे. भविष्याचा वेध घेऊन त्यानुसार अविरत वाटचाल करणारा राष्ट्रवादी हा देशातील एकमेव पक्ष आहे. अनेक निवडणुकांमध्ये आणि पक्ष संघटनेत युवकांना सातत्याने संधी देणारा पक्ष, अशी आता ओळख निर्माण झाली आहे. 4. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महापालिका, जिल्हा परिषदा सर्व ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे लोकप्रतिनिधी आहेत. कृषी, सहकार, उद्योग, कामगार, आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभावक्षेत्र निर्माण केले आहे. 5. आघाडी सरकारच्या काळात केंद्रात कृषीमंत्री म्हणून काम करताना शरद पवार यांनी जीवनावश्‍यक 42 वस्तूंच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हा मुद्दा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित होता. पवार यांनी त्या बाबत निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या रोख रकमेचे प्रमाण वाढले आणि त्यांच्यात आर्थिक सक्षमता निर्माण झाली. त्यातूनच शेतकऱ्यांचा प्रेषित, असेही त्यांना म्हटले जाऊ लागले. 6. राज्यातील महापालिकांची संख्या वाढत आहे. तसेच शहरीकरणाचे प्रमाणही वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन शहरी भागात नागरिकरणामुळे होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नागरी सेल (अर्बन सेल) स्थापन केला आहे. त्याला राज्यभर संघटनात्मक रूप देण्यासाठी पक्षाने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत 7. देशात मोदी लाट असतानाही 2019 मध्ये पवार यांनी महाराष्ट्रात केलेले दौरे झंजावती ठरले. त्याचे रूपांतर मतदानात होऊन राज्यात भाजपेतर सरकार स्थापन करण्यात त्यांना यश आले. या मध्ये ग्रामीण भागातीलही युवक- युवतींची मते मोठ्या प्रमाणात खेचणात राष्ट्रवादीला यश आले. 8. अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत ट्‌विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, हॅलो, व्हॉटसअप आदी सोशल मीडियावरही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आघाडी घेतली आहे. जनसंपर्कासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकारही पक्षाने केला आहे. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न आणि नियोजन सुरू केले आहेत. 9 - महिला आणि युवतींची स्वतंत्र संघटना स्थापन करून ती सक्रिय ठेवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीने जाणीवपूर्वक केला आहे. त्याला मोठा प्रतिसादही मिळत आहे. युवती कॉंग्रेसवर पक्षाने विशेष लक्ष दिले आहे. त्यासाठी राज्यभर युवती कॉंग्रेसच्या शाखा निर्माण करण्यात येत आहेत. 10- अनेक जिल्ह्यांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पक्ष कार्यालयाच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. युवक वर्गाशी कनेक्‍ट कायम करण्यासाठी पक्षाचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे.

