माणमध्ये ''राष्ट्रवादी''चा ''भाजप''ला जोरदार धक्का
माणमध्ये राष्ट्रवादीचा भाजपला जोरदार धक्का
जिल्हा परिषदेच्या तीन जागांवर विजय; पंचायत समितीत समसमान
रूपेश कदम ः सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी, ता. ९ : माण तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने भाजपला जोरदार धक्का दिला. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीची तीन - दोन सरशी झाली, तर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी व भाजपला समसमान पाच-पाच जागा मिळाल्या. निकालानंतर विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांच्या जल्लोषाला उधाण आले.
अतिशय लक्षवेधी ठरलेल्या कुकुडवाड गटात राष्ट्रवादीच्या अनिल देसाई यांचे अस्तित्व, तर ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. शेवटपर्यंत रंगतदार ठरलेल्या या तुल्यबळ लढतीत अनिल देसाई यांनी भाजपच्या अरुण गोरे यांना ६७१ मतांनी पराभूत केले. कुकुडवाड गणामध्ये राष्ट्रवादीच्या विद्या काटकर यांनी भाजपच्या माधवी काटकर यांचा ९३ मतांनी पराभव केला, तर वरकुटे मलवडी गणामध्ये राष्ट्रवादीचे विक्रम शिंगाडे हे भाजपच्या आनंदराव खरात यांच्यावर ५३४ मतांचे मताधिक्य घेऊन विजयी झाले.
मार्डी जिल्हा परिषद गटामध्येही राष्ट्रवादीने बाजी मारली असून, गटासह दोन्ही गणांचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आले आहेत. मार्डी गटामध्ये राष्ट्रवादीच्या सोनाली पोळ यांनी भाजपच्या डॉ. भारती पोळ यांना ७६८ मतांनी पराभूत केले. मार्डी गणामध्ये राष्ट्रवादीच्या प्रियांका जगदाळे विजयी झाल्या असून, त्यांनी भाजपच्या सुचिता देशमुख यांचा १४२८ मतांनी पराभव केला. वरकुटे म्हसवड गणामध्ये राष्ट्रवादीच्या कल्पना वीरकर यांनी भाजपच्या मायाक्का दोलताडे यांचा २०८ मतांनी पराभव केला.
गोंदवले बुद्रुक जिल्हा परिषद गट राष्ट्रवादीने खेचून आणला असून, या ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या शीतल रणपिसे या विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी भाजपच्या सावित्री शीलवंत यांचा ६१९ मतांनी पराभव केला. गोंदवले बुद्रुक गणात राष्ट्रवादीच्या गौरी तुपे यांनी भाजपच्या अनिता तुपे यांच्यावर १०६५ विजय मिळवला. पळशी गणामध्ये चुरशीची लढत बघायला मिळाली. प्रत्येक फेरीत पारडे वर-खाली होत असलेल्या या लढतीत भाजपच्या डॉ. राजेंद्र खाडे यांनी राष्ट्रवादीच्या मानसिंग खाडे यांना फक्त १३६ मतांनी पराभूत केले.
बिदाल जिल्हा परिषद गटामध्ये भाजपच्या अलका जगदाळे यांनी रासपच्या लताबाई बरकडे यांच्यावर १०१६८ मतांनी विजय मिळवला. बिदाल गणामध्ये भाजपच्या उषा भोसले यांनी राष्ट्रवादीच्या पुष्पलता मगर यांचा ३८४७ मतांनी पराभव केला, तर वावरहिरे गणामध्ये भाजपचे राजाराम बोराटे यांनी राष्ट्रवादीच्या श्यामराव राऊत यांना २५२५ मतांनी पराभूत केले.
आंधळी गटात भाजपच्या सोनल गोरे यांनी राष्ट्रवादीच्या दीपाली जगदाळे यांचा १८५८१ मतांनी पराभव केला. आंधळी गणातून भाजपचे अर्जुन काळे हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत, तर मलवडी गणातून भाजपच्या बाळकृष्ण कदम यांनी राष्ट्रवादीच्या जयदीपकुमार मगर यांना ७२३० मतांनी पराभूत केले आहे.
सोनल गोरे यांना सर्वाधिक मताधिक्य
जिल्ह्यात सर्वाधिक मताधिक्याने जिंकण्याचा निर्धार करून शेखर गोरे यांनी रणनीती आखली होती. त्यादृष्टीने त्यांनी यंत्रणा कामाला लावली होती. त्याचाच परिपाक म्हणून आंधळी जिल्हा परिषद गटामध्ये भाजपच्या सोनल गोरे तब्बल १८५८१ इतक्या मतांनी विजयी झाल्या. जिल्ह्यातील हे सर्वाधिक मताधिक्य आहे.
माण पंचायत समितीची सत्ता चिठ्ठीवर
माण पंचायत समितीच्या दहा गणांपैकी राष्ट्रवादी व भाजपने दोन्ही पक्षांनी समसमान जागा जिंकल्याने पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीचे विक्रम शिंगाडे (वरकुटे मलवडी), विद्या काटकर (कुकुडवाड), प्रियांका जगदाळे (मार्डी), कल्पना वीरकर (वरकुटे म्हसवड) व गौरी तुपे (गोंदवले बुद्रुक), तर भाजपचे अर्जुन काळे (आंधळी- बिनविरोध), बाळकृष्ण कदम (मलवडी), डॉ. राजेंद्र खाडे (पळशी), उषा भोसले (बिदाल) व राजाराम बोराटे (वावरहिरे) हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. सभापतिपद हे सर्वसाधारण जागेसाठी आरक्षित असल्याने हे सर्वच सदस्य सभापतीतिपदासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे सभापती हा चिठ्ठीवर होण्याची शक्यता आहे.
