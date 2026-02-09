लोणंद - खंडाळ्यात राष्ट्रवादीच पुन्हा ...
खंडाळ्यात पुन्हा राष्ट्रवादीचे वर्चस्व
झेडपीच्या दोन गटांसह पंचायत समितीच्या चार जागांवर विजय; भाजपकडे एक जागा
लोणंद, ता. ९ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत खंडाळा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या तीनपैकी दोन, तर पंचायत समितीच्या सहापैकी चार जागा जिंकत राष्ट्रवादी काँग्रेसने तालुक्यावरील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. भाजपला जिल्हा परिषदेची एक व पंचायत समितीच्या दोन जागा जिंकता आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देण्याचे भाजपचे स्वप्न मात्र अधुरेच राहिले आहे.
राष्ट्रवादीने पंचायत समितीच्या सहापैकी चार जागा जिंकत पंचायत समितीची निर्विवाद सत्ता मिळवली आहे. अन्य कोणत्याच पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जाऊन शिरवळ गटाची उमेदवारी मिळवलेले जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष नितीन भरगुडे- पाटील यांना पुन्हा एकदा पराभवाची चव चाखावी लागली आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनी पुन्हा एकदा मोठा विजय मिळवत मंत्री मकरंद पाटील यांचा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. बावडा गणातून माजी सभापती मनोज पवार यांना मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. भाजपचे पंचायत समितीचे माजी सदस्य चंद्रकांत यादव यांनी आपली पत्नी अर्चना यादव यांना विजयी करत आपली या गणातील ताकद सिद्ध केली आहे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष व माजी सभापती रमेश धायगुडे- पाटील यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्री पाटील यांच्याशी जुळवून घेत पत्नी वंदना धायगुडे- पाटील यांना खेड बुद्रुक गणातून घड्याळाच्या चिन्हावर विजयी करत आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
मंत्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली खंडाळा तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आपले वर्चस्व टिकवून आहे. गेल्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या तीनपैकी तीन, तर पंचायत समितीच्या सहापैकी तीन जागा जिंकून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची सत्ता काबीज केली होती. या वेळी मात्र ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी तालुक्यातील भाजप कार्यकर्त्यांना बळ दिल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यांत चैतन्य निर्माण झाले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्री गोरे व मंत्री पाटील यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली होती.
खेड बुद्रुक गट सर्वसाधारण जागेसाठी खुला असतानाही मंत्री गोरे यांनी आपले मित्र (कै.) अविनाश धायगुडे- पाटील यांचे चिरंजीव ऋषिकेश धायगुडे- पाटील यांना जिल्हा परिषदेच्या या गटातून उमेदवारी देण्याचे निश्चित केल्याने सामाजिक समतोल राखताना मकरंद पाटील यांनीही आपल्या मर्जीतील खेड बुद्रुकचे माजी सरपंच गणेश धायगुडे- पाटील यांना खेड बुद्रुक गटातून निवडणूक रिंगणात उतरवले. मात्र, गणेश धायगुडे यांना पंचायत समितीच्या खेड बुद्रुक गणाने भरभरून साथ दिली, तर बावडा गणाने भाजपचे उमेदवार ऋषिकेश धायगुडे- पाटील यांच्या बाजूने कौल दिल्याने गणेश धायगुडे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
भादे जिल्हा परिषदेच्या गटात मंत्री पाटील व ज्येष्ठ नेते संभाजीराव साळुंखे यांच्या झंझावातापुढे भाजपसह अन्य सर्व पक्षांचा कसलाच टिकाव लागला नाही. संभाजी साळुंखे यांनी त्यांचे बंधू संतोष साळुंखे यांना या गटातून सर्वाधिक चार हजार ७९४ मताधिक्याने विजयी करताना भादे गणातून यशवंत खुंटे व नायगाव गणातून संतोष वीर यांनाही निवडून आणण्यात त्यांचा मोठा हातभार आहे.
भाजपला मात्र येथे हतबल व्हावे लागले. या मतदारसंघावर गेली अनेक वर्षे सत्ता गाजवणारे ज्येष्ठ नेते आनंदराव शेळके- पाटील, डॉ. नितीन सावंत, हर्षवर्धन शेळके व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मात्र मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेचे गणेश केसकर व अपक्ष उमेदवार यशवंत साळुंखे यांचाही फारसा प्रभाव मतदानात दिसला नाही.
कोट -
गटातील जनता, मंत्री मकरंद पाटील, नेत्यांच्या पाठबळामुळे हा विजय मिळाला आहे. अचानकपणे तुम्ही कोणताही निर्णय घ्याल, तर येथील स्वाभिमानी जनता कदापिही मान्य करणार नाही. हेच या निकालातून शिरवळ गटातील जनतेने दाखवून दिले आहे.
उदय कबुले, शिरवळ गटातील राष्ट्रवादीचे विजयी उमेदवार
कोट :
मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार उदयनराजे भोसले, डॉ. अतुल भोसले, धैर्यशील कदम, चिन्मय कुलकर्णी आदींसह सर्व नेत्यांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास या गटातील जनतेच्या साथीने सार्थ ठरवला आहे. निश्चितपणे या गटाचा कायापालट करण्यासाठी काम होईल.
- ऋषिकेश धायगुडे- पाटील - खेड बुद्रुक गटातील भाजपचे विजयी उमेदवार
फोटो :
LNN26B04336, LNN26B04337
खंडाळा : जिल्हा परिषदेच्या शिरवळ गटातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी होताच कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत त्यांना उचलून घेत जल्लोष केला.
--------------
