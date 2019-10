Vidhan Sabha 2019 :  राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्ह्यात जुन्याच चेहऱ्यांना पसंती

विधानसभा 2019

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दहापैकी सहा विधानसभा मतदारसंघांत जुन्याच चेहऱ्यांना पुन्हा संधी दिली आहे. यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (बारामती), माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील (आंबेगाव), दत्तात्रेय भरणे (इंदापूर), रमेश थोरात (दौंड), अशोक पवार (शिरूर) आणि अतुल बेनके (जुन्नर) आदींचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांची पहिली यादी बुधवारी (ता. २) रात्री जाहीर करण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील खेड आणि मावळ या दोन मतदारसंघांचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील सहा मतदारसंघांतील उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. पुरंदर आणि भोर हे मतदारसंघ काँग्रेसला सोडले आहेत. येथे काँग्रेसने उमेदवारांची घोषणा केलेली आहे. बारामती विधानसभा मतदारसंघातून अजित पवार सलग सातव्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यांनी पहिल्या दोन निवडणुका काँग्रेसच्या तिकिटावर लढविल्या होत्या. त्यामुळे पवार यांना सलग पाचव्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली आहे. दिलीप वळसे पाटील हेही आंबेगाव मतदारसंघातून सलग सातव्यांदा निवडणूक रिंगणात आहेत. जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात हे दौंडमधून, तर आमदार दत्तात्रेय भरणे हे इंदापूरमधून सलग तिसऱ्यांदा रिंगणात उतरत आहेत. या दोघांनाही सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिली आहे. शिरूरमधून अशोक पवार यांना सलग तिसऱ्यांदा, तर जुन्नरमधून अतुल बेनके यांना सलग दुसऱ्यांदा उमेदवारी देण्यात आली आहे. हडपसरमध्ये तुपे, वडगाव शेरीत टिंगरे

राष्ट्रवादीच्या यादीत पुण्यातील चार मतदारसंघांचा समावेश आहे. हडपसरमधून राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष चेतन तुपे, पर्वतीतून नगरसेविका अश्‍विनी कदम यांना, तर खडकवासल्यातून नगरसेवक सचिन दोडके, वडगाव शेरी मतदारसंघातून सुनील टिंगरे यांना संधी दिली आहे. हडपसरमधून दोन माजी महापौरांसह काही नगरसेवक इच्छुक होते, तरी तुपे यांनी उमेदवारी मागितली नसतानाही पक्षाने त्यांना रिंगणात उतरविले आहे. वडगाव शेरीचे उमेदवार टिंगरे यांनी २०१४ मध्ये शिवसेनेकडून विधानसभेची निवडणूक लढविली होती. त्यानंतर ते पुन्हा राष्ट्रवादीत आले. महापालिकेच्या दोन निवडणुकांत दोडके हे निवडून आले आहेत. दरम्यान, कोथरूडची जागा मित्रपक्षाकडे आहे, असे अजित पवार यांनी आधीच सांगितले होते. जागावाटपात पर्वती मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे असताना काँग्रेसनेही दावा केला होता. मात्र, आता राष्ट्रवादीने बाजी मारली असून, या मतदारसंघातून कदम यांना संधी देण्यात आली आहे. काँग्रेसकडून नगरसेवक आबा बागूल यांनी फिल्डिंग लावली होती.

