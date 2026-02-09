‘राष्ट्रवादी’चा सर्व जागांवर ऐतिहासिक विजय
वडगाव मावळ, ता.९ : मावळ तालुक्यात नगर परिषद निवडणुकीपाठोपाठ जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एकहाती व देदीप्यमान विजय मिळवून देत आमदार सुनील शेळके यांनी तालुक्यावरील आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या पाच व पंचायत समितीच्या दहा अशा सर्वच्या सर्व १५ जागांवर ऐतिहासिक विजय प्राप्त केला. एका पंचवार्षिकचा अपवाद वगळता १९९२ पासून मावळ पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता होती. तिला सुरुंग लावत पक्षाने प्रथमच पंचायत समितीवर आपला झेंडा फडकविला. पंचायत समिती हे ग्रामीण भागातील महत्वाचे सत्ता केंद्र आहे. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण या सत्ता केंद्रातून ठेवले जाते म्हणूनच पंचायत समितीवर सत्ता मिळवण्याचे तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे स्वप्न होते. ते या विजयाने साकार झाले आहे.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप मध्येच प्रामुख्याने लढत होती. दोन्ही बाजूंनी प्रचाराचे जोरदार नियोजन करण्यात आले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे मधल्या काळात ही प्रचार यंत्रणा ठप्प झाली होती. मात्र, नंतर पुन्हा प्रचाराने जोर धरला. शेवटच्या टप्प्यात नगर परिषद निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीतही ‘मनी फॅक्टर’ची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. मात्र, त्याचा दोन्ही बाजूंनी वापर झाला. या फॅक्टर प्रमाणेच निवडून येण्याची क्षमता या निकषातून करण्यात आलेली उमेदवारांची निवड, आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून गेल्या सहा वर्षांत ग्रामीण भागात झालेली मूलभूत सुविधांची विविध विकास कामे, शासनाच्या विविध वैयक्तिक योजनांचा ग्रामीण जनतेला मिळालेला लाभ, पक्षाचे झालेले मजबूत संघटन व अजित पवार यांच्या निधनामुळे काही प्रमाणात निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट या बाबींचाही पक्षाच्या विजयात महत्वाचा वाटा आहे. काही महत्वाच्या मतदार संघांमध्ये आमदार शेळके यांनी आखलेली रणनीतीही कामी आली व पक्षाला देदीप्यमान विजय मिळाला. आमदार शेळके यांनी सर्वच्या सर्व जागांवर विजय मिळविण्याचा विश्वास सुरुवातीपासून व्यक्त केला होता. तो मतदारांनी सार्थ ठरविला. त्यामुळे या विजयाचे ते शिल्पकार ठरले. या विजयामुळे त्यांची तालुक्यावरील मांड व पक्षावरील पकड अधिक घट्ट झाली आहे. त्यामुळे राज्य संघटनेत त्यांचे वजन वाढणार आहे. दुसरीकडे, भाजपला या निवडणुकीत दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. तालुक्यात सर्वदूर सत्ता असलेल्या पक्षावर एकही जागा न मिळण्याची नामुष्की ओढवली आहे. त्यामुळे हा निकाल पक्षाबरोबरच कार्यकर्त्यांसाठी मोठा धक्का आहे. तालुक्यातील भाजप नेत्यांना या पराभवातून आत्मपरिक्षण करुन नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुन्हा शून्यातून सुरुवात करावी लागणार आहे.
