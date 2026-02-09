पाचगणी : ''गड आला पण सिंह गेला; जनतेचा कौल नम्रपणे स्वीकारून पुन्हा जोमाने कामाला लागणार'' - राजेंद्रशेठ राजपुरे
‘गड आला;
पण सिंह गेला’
पाचगणी, ता. ९ : महाबळेश्वर तालुका पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले निर्विवाद वर्चस्व कायम राखले असून, हा विजय आम्ही अजित पवार यांच्या स्मृतीस विनम्रपणे अर्पण करत आहोत. या निवडणुकीत आमची स्थिती ‘गड आला; पण सिंह गेला’ अशी झाली आहे. भिलार गटात आम्ही एकतर्फी विजय मिळवून आमची ताकद सिद्ध केली असली, तरी तळदेव गटातील पराभव आमच्यासाठी अनपेक्षित आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही भविष्यात अधिक जोमाने आणि नव्या रणनीतीने जनतेच्या प्रश्नांसाठी मैदानात उतरू. या निकालाने आम्हाला अधिक सतर्क राहण्याची आणि जनतेशी असलेली नाळ अधिक घट्ट करण्याची संधी दिली आहे, असा विश्वासही जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे यांनी व्यक्त केला.
