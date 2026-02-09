प्रतिकूल परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात मदन भोसले
प्रतिक्रिया
सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने समाधानकारक कामगिरी केली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी अजितदादा पवार यांच्या पश्चात पक्षाचे प्राबल्य टिकविण्यासाठी जिवाचे रान केले, त्याचेच हे प्रतिबिंब आहे. अजितदादांनी जिल्ह्यात आमच्यावर जी जबाबदारी टाकली, ती पार पाडण्यात पक्ष आणि कार्यकर्ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत. दादांच्या स्मृतींना हा विजय समर्पित करतो.
- नितीन पाटील, खासदार
या निवडणुकीत कोरेगावच्या जनतेने घेतलेला निर्णय आमच्यासाठी आशीर्वाद व पाठबळ देणारा आहे. विशेषतः कोरेगाव पंचायत समितीमध्ये जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत मिळवून दिले, त्याबद्दल ऋण व्यक्त करतो. मात्र, आमचे काही सहकारी, बिनीचे शिलेदार काही मतांनी पराभूत झाले, त्याबद्दल मनात शल्य आहे. या निवडणुकीत कोरेगावसह खटाव, सातारा, तसेच जावळीतील जनतेनेही आम्हाला मनापासून साथ दिली. या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार, तसेच निःस्वार्थी भावनेने अहोरात्र कष्ट घेणारे कार्यकर्ते या सर्वांचा हा विजय आहे. सत्तेत नसताना देखील जनतेने आमच्यावर दाखवलेला विश्वास व प्रेम म्हणजे काहींच्या अहंपणाच्या राजकारणाचा पराभव आहे. पैसा आणि सत्तेच्या विरोधात लोक पाठबळ देऊ शकतात, हा विश्वास दिल्याबद्दल मतदारांचे मनःपूर्वक आभार.
- शशिकांत शिंदे, आमदार, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
......
वाई मतदारसंघात धनशक्तीला छेद देण्याचे काम जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांनी सुरू केले आहे. भुईंज जिल्हा परिषद गटातील, तसेच पंचायत समिती दोन्ही गणातील मतदारांचे मी आभार मानतो. वाई तालुक्यातील अन्य दोन गण पसरणी व बावधन येथे दोन भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. वाई तालुक्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत निश्चितपणे संघटनात्मक कार्याची वाढ झालेली आहे. प्रतिकूल परिस्थिती होती ती बदलत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे व वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर मतदारसंघातील सर्व मतदारांचे मी आभार मानतो.
- मदन भोसले, माजी आमदार
--------------------
फलटण पंचायत समितीमध्ये असलेल्या १६ जागांपैकी आठ जागा आम्ही जिंकलेल्या आहेत. गेली पंधरा वर्षे मी जिल्हा परिषद निवडणुकीचे राजकारण पाहात आहे. फलटण - कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जिल्हा परिषदेत आमचे चार उमेदवार निवडून गेले आहेत. पंचायत समितीचा सभापती हा चिठ्ठीवर निवडला जाणार आहे. निश्चितच पंचायत समितीवरती आमचा सभापती बसवू. ईश्वरी चिठ्ठीवर आमचा विश्वास आहे.
- रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी खासदार
-----------------------------
फलटण तालुक्यातील जनतेने परिवर्तन घडवण्याचे ठरवलेले आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये फलटण, कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आमच्या विचाराचे चार उमेदवार निवडून आले आहेत, तसेच फलटण पंचायत समितीमध्ये दोन्हीही गटाला सम-समान न्याय देण्याचे काम तालुक्यातील जनतेने केले आहे. फलटण तालुक्याचा विकास करायचा असेल, तर फलटण पंचायत समिती सभापती निवडणुकीमध्ये आमचीच चिठ्ठी निघेल.
- सचिन पाटील; आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
-----------------------------
फलटण तालुक्याच्या इतिहासामध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे पाच उमेदवार निवडून आले आहेत. फलटण तालुका पंचायत समिती गणामध्ये १६ पैकी आठ उमेदवार शिवसेनेचे निवडून आले आहेत. आमचे काही उमेदवार अगदी काही मतांनी या निवडणुकीमध्ये पराभूत झाले. तालुक्यातील सर्व निकाल पाहता चांगल्या पद्धतीने यश आम्हाला मिळालेले आहे. विधानसभा व नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आपल्याला निसटत्या पराभवाला तोंड
द्यावे लागले होते; परंतु याची सर्व भरपाई जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये फलटण तालुक्यातील जनतेने केलेली आहे. मी सर्व मतदारांचे आभार मानतो.
- संजीवराजे नाईक निंबाळकर; माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
---------------------
आदरणीय शरदचंद्र पवार व आदरणीय (कै.) अजितदादा पवार यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या माण तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाचे हे यश आहे. अतिशय नियोजन व शिस्तबद्ध पद्धतीने केलेल्या प्रचाराला सुज्ञ मतदारांनी साथ दिली. काही ठिकाणी आम्हाला निसटत्या पराभवास सामोरे जावे लागले याचे शल्य जरूर आहे; पण सत्ताधाऱ्यांना जबरदस्त टक्कर देत माझ्या सहकाऱ्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. आगामी काळात राष्ट्रवादी पुन्हा जोमाने जनतेच्या सेवेत कार्यरत राहील. राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवारांचे व कार्यकर्त्यांचे मनापासून अभिनंदन.
- प्रभाकर देशमुख, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
----
कुकुडवाड गट माझा आहे अन् मी कुकुडवाड गटाचा आहे. कोणी कितीही ताकद लावली, सत्तेचा गैरवापर केला, तरी जनशक्तीच्या पुढे कोणाचा काही चालत नाही. कुकुडवाड गट आमचा आहे हे आम्ही पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले आहे. ही निवडणूक अनिल देसाई याने नाही, तर कुकुडवाड गटातील सामान्य जनतेने जिंकली आहे. आजचा विजय मी आमचे नेते (कै.) अजितदादा यांच्या चरणी अर्पण करतो.
- अनिल देसाई, जिल्हा परिषद सदस्य कुकुडवाड गट.
---
ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली खटाव तालुक्यातील बहुतांशी भागांचा सुटलेला पाणीप्रश्न, गावोगावी मोठ्या प्रमाणावर झालेली विकासकामे ही आजच्या निवडणूक निकालात महत्त्वपूर्ण ठरली आहेत. मायणी गटात विरोधकांनी अनेक वर्षे सत्ता भोगूनही परिसराला विकासापासून वंचित ठेवले, विकासकामांची दिलेली खोटी आश्वासने उघड पडली. तालुक्यातील जनतेने मंत्री गोरे यांच्या नेतृत्वावर व भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवून तालुक्याच्या विकासासाठी सहकार्य केले आहे. पंचायत समितीवरही भाजपचा झेंडा फडकला आहे. आगामी काळात तालुक्याचा विकास अधिक गतीने होईल.
- डॉ. दिलीप येळगावकर, माजी आमदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.