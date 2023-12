सोडून गेलेल्या नेत्यांवर शरद पवारांचा निशाणा; दिलं 1969 च्या बंडाचं उदाहरण

पुणे- शरद पवार गटाच्या आमदार-खासदारांची आज पुण्यामध्ये बैठक पार पडली. यावेळी पत्रकार परिषदेत पवारांनी विविध विषयावर भाष्य केलं. माझ्या पक्षातून आधी सोडून गेलेले लोक पुन्हा निवडून येत नाही, असं ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी १९६९ च्या बंडाचा उल्लेख केला. ( ncp sharad pawar on praful patel and ajit pawar group said about mla in pune party meeting )

शरद पवारांनी १९६९ च्या बंडाचं उदाहरण दिलं. मी पंधरा दिवसांसाठी देशाच्या बाहेर गेलो होतो, परत आलो तेव्हा माझ्याकडे सहा आमदार शिल्लक होते. त्यातील मी एक आमदार होतो. त्यानंतर जी निवडणूक झाली त्यात जे गेले पुन्हा विधानसभेत दिसले नाहीत. मी आत्तापर्यंत काय घडलं त्याचा इतिहास सांगतोय, अशी मिश्किल टिप्पणी पवारांनी केली.

चुका सुधारायच्या असतील तर मोठं मन दाखवायचं असतं.लोकांचा अजित पवार गटावर विश्वास नाही. लोकांसमोर काय उत्तर द्यायचं याची त्यांना काळजी पडली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सभेमध्ये एकावर आरोप केले होते. सिंचनाचे आरोप कोणावर झाले याचा शोध घ्यावा, असं ते म्हणाले.

प्रफुल्ल पटेल यांच्या पुस्तकाची मी वाट पाहात आहे. लोक पक्ष सोडून का जातात यावर त्यांनी पुस्तक लिहावं. ईडीमुळे काय होतं हे प्रकरण त्यांनी पुस्तकात घ्यावं. त्यामुळे आमच्या ज्ञानातही भर पडेल, अशी टिप्पणी शरद पवारांनी केलं. रायगडमध्ये बोलताना पटेल यांनी पुस्तक लिहून अनेक गौप्यस्फोट करणार असल्याचं म्हटलं होतं. यावरुन त्यांनी भाष्य केलं.

ज्या भाजपने खोट्या प्रकरणात फसवलं त्यांच्यासोबत जाण्याचा प्रश्न नव्हता. राज्यात सामाजिक ऐक्य जपलं पाहिजे. समाजात अंतर आणि कटूता नको याची काळजी घेतली पाहिजे. मला राज्यात शांतता हवी आहे. जातीनिहाय जनगणना याचे समर्थन आम्ही केले आहे, असं पवारांनी स्पष्ट केलं. ५ राज्यांच्या निवडणुकीनंतर दिल्लीमध्ये इंडिया आघाडीची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती शरद पवारांनी दिली. (Latest Marathi News)