राष्ट्रवादीसाठी ''दिल्ली अभी बहोत दूर''
राष्ट्रवादीसाठी ‘मुंबई अजून खूप दूर...’
माण तालुक्यातील राजकीय स्थिती; आंधळी, बिदाल गटांवरील दुर्लक्ष न परवडणारे
रूपेश कदम : सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी, ता. १३ : माण तालुक्यात बलाढ्य भाजपला नमवत राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अविश्वसनीय कामगिरी केली. ही कामगिरी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठी आनंदाची आहे. मात्र याचवेळी आंधळी व बिदालमधील मोठ्या अपयशाने नेत्यांसाठी विधानसभा सोपी नाही हे अधोरेखित केले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा आनंद लुटतानाच ‘मुंबई अभी बहोत दूर हैं!’ हे लक्षात ठेवावे लागणार आहे.
म्हसवड पालिकेच्या निवडणुकीपासून राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची रांग लागली होती. तू चल, मी आलोच अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. राष्ट्रवादीत प्रमुख, तसेच पहिल्या फळीतील नेते शिल्लक राहणार की नाहीत या चर्चेने जोर धरला होता. या सर्व घडामोडींमुळे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची ताकद कमालीची वाढली होती. विरोधकांचा विरोध क्षीण होत चालला होता. त्यातच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लागली अन् अचानक अजितदादांच्या जाण्याने राष्ट्रवादीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत राष्ट्रवादीला माण तालुक्यात दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागणार या चर्चेने जोर धरला होता. भाजपचा विजय व राष्ट्रवादीचा पराभव शंभर टक्के होणार याबाबत पैजाही लागल्या होत्या. मात्र निकालानंतर कोणत्याही रमलशास्त्रज्ञाने स्वप्नातही भाकीत केले नसेल, अशा घवघवीत यशाची मानकरी माण तालुक्यातील राष्ट्रवादी ठरली. जिल्हा परिषदेचे मार्डी, गोंदवले बुद्रुक व कुकुडवाड हे पारंपरिक गट अतिशय कडवी लढत असताना राष्ट्रवादीने जिंकून घेतले, तसेच पाच गणांत विजय मिळवून राष्ट्रवादी पंचायत समितीच्या सत्तेच्या स्पर्धेत कायम राहिली.
यश सुखावणारे
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील सर्व परिस्थिती पाहता राष्ट्रवादीचे हे यश नेते व कार्यकर्त्यांना मनापासून सुखावणारे आहे. मात्र या यशामुळे हुरळून जाऊन विधानसभेच्या निवडणुकीत परिवर्तन होणार अशी स्वप्ने पाहण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही. त्यासाठी माण तालुक्यातील मतांची आकडेवारी पाहून वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रवादीने जिंकलेले गट अटीतटीच्या लढतीत जिंकलेले आहेत. मात्र राष्ट्रवादी पराभूत झालेल्या गटात मतांचा मोठा फरक आहे.
भाजपचा स्ट्राईकरेट
धडकी भरवणारा
आंधळी गटात राष्ट्रवादीला दोन हजार ८३९, तर भाजपला २१ हजार ४२०, बिदाल गटात राष्ट्रीय समाज पक्षाला पाच हजार २१५, तर भाजपला १५ हजार २८३, मार्डी गटात राष्ट्रवादीला १२ हजार ४३६, तर भाजपला ११ हजार ६६८, गोंदवले बुद्रुक गटात राष्ट्रवादीला १३ हजार ४५, तर भाजपला १२ हजार ४२६ व कुकुडवाड गटात राष्ट्रवादीला १४ हजार ५६८, तर भाजपला १३ हजार ८९७ अशी मते मिळाली आहेत. या पाच गटांतील राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची एकूण बेरीज ४८ हजार २०३ इतकी आहे. त्याचवेळी पाच गटांतील भाजपच्या मतांची एकूण बेरीज ७४ हजार ६९४ इतकी आहे. आंधळी व बिदाल गटांत मिळून भाजपने राष्ट्रवादीपेक्षा तब्बल २८ हजार ६४९ इतकी जास्त मते घेतली आहेत. उर्वरित तीन गटांत राष्ट्रवादी व मित्र पक्षांनी मिळून दोन हजार १५८ एवढी जास्त मते घेतली आहेत. पाच गटांतील मतांची बेरीज केली असता भाजपने तब्बल २६ हजार ४९१ इतकी जास्त मते घेतली आहेत.
.................................................
विधानसभेचा रस्ता आंधळी, बिदालमधूनच
जिल्हा परिषदेतील ३-२ व पंचायत समितीतील ५-५ हा निकाल राष्ट्रवादीला सुखावणारा असला, तरी भाजपने तालुक्यात घेतलेले २६ हजार ४९१ इतके मताधिक्य चिंता वाढविणारे असल्याचे राष्ट्रवादीसाठी वस्तुस्थिती दर्शक आहे. आंधळी व बिदाल गटाकडे
राष्ट्रवादीकडून नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते अन् याचाच फटका विधानसभा निवडणुकीत बसतो. या दोन गटांतील मताधिक्य भाजपला विजयाकडे घेऊन जाते. त्यामुळे या दोन गटांबाबत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून विचारपूर्वक कोणती रणनीती भविष्यात आखली जाणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
.................................................
हे ही महत्त्वाचे
राष्ट्रवादीने आंधळी व बिदाल गटांत निष्ठावंतांना व जनाधार असणाऱ्यांना ताकद देण्याची गरज
नव्याने कार्यकर्त्यांची फळी तयार करण्याची आवश्यकता
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या विजयी मिरवणुकीत नेत्यांच्यात दिसलेला समन्वय व एकजूट टिकविणे महत्त्वाची.
......पुर्ण.....
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.