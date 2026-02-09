विकासकामे, जनसंपर्कामुळे राष्ट्रवादीचाच बालेकिल्ला
टाकवे बुद्रुक-नाणे गट
वडगाव मावळ, ता.९ : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी मावळ तालुक्यातील टाकवे बुद्रुक-नाणे या गटातील तिन्ही जागांवर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवून हा पक्षाचा बालेकिल्ला असल्याचे पुन्हा सिद्ध केले आहे. गेल्या सहा वर्षांत आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून आंदर मावळात झालेली विकास कामे व येथील आदिवासी जनतेला शासनाच्या विविध वैयक्तिक योजनांचा झालेला लाभ यामुळे जनतेने राष्ट्रवादीला भरभरून मतदान केले.
हा गट एकदा वगळता गेल्या चार निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात राहिला आहे. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन शेकापचे उमेदवार भरत मोरे यांनी येथून विजय मिळवला होता. हे वगळता हा गट पूर्वीच्या काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठीराखा राहिला आहे. टाकवे बुद्रुक-नाणे गटातून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अनंता पावशे, भाजपचे उमेदवार मधुकर कोकाटे व राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार डॉ. अशोक दाते यांच्यात तिरंगी लढत होती. यात पावशे यांनी १३ हजार ९२८ मतांनी विजय मिळवला. पावशे यांना तालुक्यात सर्वाधिक मताधिक्य मिळाले आहे. पावशे हे आंदर मावळातील खांडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच असून पंचक्रोशीत त्यांचा दांडगा जनसंपर्क आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे झाली आहेत. तसेच पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी जनतेला शासनाच्या विविध वैयक्तिक योजनांचा लाभही मिळवून दिला आहे.
मोठ्या लोकसंख्येचे नवलाख उंब्रे हे गाव आणि परिसरातील वाड्या यावेळी या गटातून वगळून नाणे मावळातील काही गावे जोडण्यात आली. त्यामुळे आंदर मावळच्या पश्चिम पट्ट्यातील कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद सदस्य होण्याची संधी प्राप्त झाली. त्यामुळे त्यांनी झटून काम केले. पक्षात उमेदवारीसाठी तीव्र स्पर्धा होती. मात्र, बंडखोरी टाळण्यात पक्षाला यश आले. या भागातील भाजपचे संघटन कमकुवत असून उमेदवारही नवखा होता. त्यामुळे उमेदवार व पक्षाची यंत्रणा मतदारांपर्यंत पोचण्यात कमी पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार व भाजप उमेदवारांमध्ये असलेला मतांचा फरक लक्षात घेता या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
-------------
पक्ष संघटनाचे विजयात रुपांतर
- टाकवे बुद्रुक गण
हा गण सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव होता. येथून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्राची गायकवाड, शिवसेनेच्या अश्विनी कोंडे आणि काँग्रेसच्या प्राजक्ता शिंदे यांच्यात लढत होती. यात गायकवाड यांनी सुमारे आठ हजारांच्या मताधिक्याने विजय मिळवला. तालुक्यातील गणांम हे सर्वाधिक मताधिक्य आहे. युतीमध्ये ही जागा शिवसेनेकडे होती. मात्र, गायकवाड यांनी येथे एकतर्फी विजय मिळवला. गेल्या सहा वर्षांत झालेली विकास कामे, पक्षाचे संघटन व प्राची गायकवाड यांचे पती देवा गायकवाड यांचे या भागात असलेला प्रभाव यामुळे पक्षाला येथे विजय मिळाला. आमदार सुनील शेळके यांचे सहकारी असलेले देवा गायकवाड हे सामाजिक कार्यात अग्रेसर होते. नाणे आणि आंदर मावळ भागातील असंख्य महिलांना त्यांनी देवदर्शन यात्रा घडवल्या होत्या. त्याचाही लाभ त्यांना झाला. ते जिल्हा परिषद सदस्याचे दावेदार होते. पण, आरक्षणामुळे त्यांना पत्नीच्या माध्यमातून निवडणूक लढावी लागली. पैसे वाटपाच्या कारणावरून या मतदार संघात मोठा राडा झाला होता. मात्र, त्याचा निकालावर परिणाम झाला नाही.
------------
जमेच्या बाजूंमुळे एकतर्फी विजय
- नाणे गण
नाणे पंचायत समिती गण अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव होता. या गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आशा मोरमारे व भाजपच्या उमेदवार संगीता आढारी यांच्यात प्रामुख्याने लढत झाली. यातही मोरमारे यांनी सुमारे साडेसहा हजार मताधिक्याने एकतर्फी विजय मिळवला. त्यांना दहा हजारांहून अधिक मते मिळाली तर भाजप उमेदवार आढारी यांना साडेतीन हजार मते मिळाली. मोरमारे या उकसान गावच्या माजी सरपंच असून पक्ष संघटनेत सक्रीय आहेत. पक्षाचे संघटन, गेल्या सहा वर्षात झालेली विकास कामे व पक्षाच्या जिल्हा परिषद उमेदवाराचे पाठबळ या त्यांच्यासाठी जमेच्या बाजू ठरल्या व त्यांनी या गणात एकतर्फी विजय मिळवला.
