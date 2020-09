सरकारच्या ऊर्जा विभागाचा असला कसला कारभार; सेल्फ सर्टिफिकेशनची अंमलबजावणी अद्यापही नाही

पुणे : विद्युत निरीक्षकांकडून दिला जाणारा त्रास कमी करण्यासाठी आणि "ईज ड्युईंग बिझनेस'तंर्गत उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या उर्जाविभागाने "स्वयंप्रमाणितता प्रमाणपत्र' (सेल्फ सर्टिफिकेशन) देण्याचे आदेश काढले. त्यास पाच वर्ष होऊ देखील अद्याप त्यांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्याचा त्रास राज्यातील उद्योग-धंद्यांना सोसावा लागत आहे. राज्यातील उद्योग-धंद्यांना दरवषी विद्युत निरीक्षक यांच्याकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. परंतु अनेकदा विद्युत निरीक्षकांकडून त्यासाठी अडवणूक केली जाते. त्यातून अर्थपूर्ण व्यवहार होतात. उद्योग-धंद्यांना होणार हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने 26 फेब्रुवारी 2015 रोजी एक अध्यादेश काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विद्युत निरीक्षक शाखा ऊर्जा विभागाच्या आधिपत्याखाली आणणे व विद्युत प्रणाली चाचणी व तपासणी विषयी ग्राहकांना सुलभपणे व्यवसाय करता यावा यासाठी सेल्फ सर्टिफिकेशची सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीची स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाला दिले. त्यास पाच वर्ष झाले. अद्यापही त्याबाबतची नियमावली तयार झालेली नाही. तसेच त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या चार्टड इलेक्‍ट्रिकल सेफ्टी इंजिनिअरची (सीईएसई) नेमणूक करण्यात आली नाही. त्यामुळे उद्योग-धंद्यांना दरवर्षी विद्युत निरीक्षक यांच्याकडेच सेफ्टी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार असा प्रश्‍न उद्योग-धंद्यांकडून विचारला जात आहे. माझा भोसरी येथे कारखाना आहे. दरवर्षी सेफ्टी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी मला विद्युत निरीक्षकांच्या कार्यालयात जावे लागते. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची मागणी होते. एकीकडे "ईज ड्युईंग बिझनेस'चा नारा दिला जातो. दुसरीकडे मात्र सेल्फ सर्टिफिकेशनची सुविधा दिली जात नाही.

-एक वैतागलेला कारखानदार

