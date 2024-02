पुणे

Pune Helmet: पुण्यात हेल्मेटसक्तीचा मुद्दा पुन्हा तापणार? काय म्हणाले नवे पोलिस आयुक्त

Helmet Compulsion in Pune say new CP Amitesh kumar: दुचाकीस्वार वाहनचालकांनी हेल्मेट परिधान करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. परंतु प्रथम हेल्मेटबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येईल, चर्चा केल्यानंतरच हेल्मेट सक्तीबाबत निर्णय घेण्यात येईल असं पुण्याच्या नवीन आयुक्तांनी म्हटलं आहे.