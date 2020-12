पुणे जिल्ह्यात आज 607 नवे कोरोना रुग्ण; शहरातील 247 जण : 819 कोरोनामुक्त

पुणे : पुणे जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता.11) दिवसभरात 607 नवे कोरोना रुग्णआढळून आले आहेत. याऊलट 819 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आजच्या एकूण रुग्णांत पुणे शहरातील 247 जण आहेत. दिवसभरात 8 हजार 672 कोरोना चाचण्या घेण्यात आहेत. गेल्या 24 तासांत 17 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. शहरातील सर्वाधिक रुग्णांबरोबरच चिंचवडमध्ये 160, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात 155, नगरपालिका कार्यक्षेत्रात 42 आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात 3 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा



कालच्या एकूण मृत्यूंमध्ये पुणे शहरातील आठ, िंपंपरी चिंचवडमधील पाच आणि जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील चार जणांचा समावेश आहे. नगरपालिका आणि कॅंन्टोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील एकाही रुग्णाचा आज मृत्यू झाला नाही. जिल्ह्यात आतापर्यंत 8 हजार 602 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे जिल्ह्याबाहेरील 415 रुग्ण आहेत. नवे कोरोना रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या ही काल (ता.10) रात्री आठ वाजल्यापासून आज (ता.11) रात्री आठ वाजेपर्यंतची आहे. दिवसभरात कोरोनामुक्त झालेल्यांमध्ये पुणे शहरातील 228 जण आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील 292, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील 195, नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील 56 आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील 48 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

Web Title: new corona patients 607 in Pune district and 247 pune city