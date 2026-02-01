वाई:-अर्थसंकल्प प्रतिक्रिया ॲड.प्रभाकर सोनपाटकी.
आयकराचा १९६२ चा कायदा रद्द होऊन नवीन आयकर कायदा २०२५ हा एक एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल, अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. आयकराच्या दरामध्ये जुन्या अथवा नवीन योजनेमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. सध्या आयकराची उदगम कर कपात कमी करून घेण्यासाठी फॉर्म नं. १३ मध्ये अर्ज करावा लागत होता. छोट्या करदात्यांना आता काही नियमाच्या अधीन राहून हे प्रमाणपत्र सहज मिळू शकेल. परदेशी प्रवासाला जाणाऱ्या व्यक्तीसाठी उदगम कर कपात पाच टक्के आणि २० टक्के याऐवजी फक्त दोन टक्के केला आहे. उदारीकृत रेमीटन्स स्कीम अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशासाठी परदेशी रक्कम पाठविल्यास त्याचा उदगम कर कपात पाच टक्क्यावरून दोन टक्के करण्यात आला आहे. मोटार अपघात दावा न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला मंजूर केलेले कोणतेही व्याज आयकरातून सूट असेल आणि त्यावर कोणताही उदगम कर कपात आकारला जाणार नाही.
ॲड. प्रभाकर सोनपाटकी.
आयकर सल्लागार,वाई
07538
