हिंगणी येथील पोस्ट कार्यालयामधून जास्तीत जास्त ग्राहकांनी विविध योजनेचा लाभ घ्यावा- डाक अधीक्षिका स्वाती दळवी
हिंगणीकरांची टपाल कार्यालयाची प्रतीक्षा संपली
नवीन कार्यालय सुरू; अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण, मिळणार विविध योजनांचा लाभ
म्हसवड, ता. १३ : हिंगणी गावामध्ये नवीन टपाल कार्यालय आजपासून सुरू झाले. या कार्यालयाच्या माध्यमातून ग्राहकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. कार्यालयाचे उद्घाटन टपाल कार्यालयाचे अधिकारी, मान्यवर व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत झाले. यामुळे अनेक वर्षांपासून हिंगणी ग्रामस्थांची मागणी पूर्ण झाली आहे.
यावेळी डाक अधीक्षक स्वाती दळवी, वडूजचे उपविभागीय डाक निरीक्षक सी. एम. नदाफ,
कऱ्हाड उपविभागीय डाक निरीक्षक अमित देशमुख, डाक आवेक्षक अमोल भोकरे, एस. एन. शेडगे, सरपंच संगीता गुलाब सरतापे, अण्णासाहेब कोळी, काकासाहेब माने, बाळासाहेब माने, जालिंदर लोखंडे, आजिनाथ खडतरे, गुलाब सरतापे, सचिन सरतापे, कैलास सरतापे, किरण चव्हाण, नवनाथ चव्हाण, पोस्टमन आगतराव जगताप, श्री. पवरा आदी मान्यवर व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अमित देशमुख म्हणाले, ‘‘भारतीय डाक विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर स्कॉलरशिप योजना, पत्रलेखन स्पर्धा, सुकन्या समृद्धी योजना, पीपीएफ खाते, अपघात विमा आदी योजना सुरू केल्या असून, लवकरच भारत हा डाकप्रधान देश होईल.’’
आण्णासाहेब कोळी म्हणाले, ‘‘गेल्या वीस वर्षांपासून वर्तमानपत्र व विविध बातमीच्या माध्यमातून आवाज उठविला, तसेच दिल्ली केंद्रीय कार्यालयापर्यंत पत्रव्यवहार व ई- मेलद्वारे पाठपुरावा करून खऱ्या अर्थाने आज प्रत्यक्षात हिंगणी येथे टपाल कार्यालय सुरू झाल्याचा आनंद ग्रामस्थांना होत आहे.’’
हिंगणी गावाच्या परिसरातील लोकसंख्या पाच हजारांहून अधिक आहे. या गावामध्ये कोणतीही राष्ट्रीयीकृत बँक अथवा पतसंस्था बँकिंग स्वरूपामध्ये अद्यापही नसल्याने ग्रामस्थांना टपाल बँकेच्या माध्यमातून लाभ होणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
माण तालुक्यातील शेवटच्या टोकाला वसलेले सुमारे पाच हजार लोकसंख्येचे हिंगणी गाव आजही अनेक विकासापासून वंचित राहिले असून, या गावास सुवर्णयोग आला आहे. केंद्र सरकारच्या पोस्ट कार्यालयाचे नवीन स्वतंत्रपणे हिंगणी येथे मंजुरी मिळून प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात झाली असल्याने अनेक वर्षांची असलेली मागणी अखेर पूर्ण झाल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.
लाडकी बहीण योजना, शेतकरी सन्मान योजना डीबीटीद्वारे व्यवहार करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. बचत खाते खोलणे, एफडी स्वरूपामध्ये गुंतवणूक करणे, विमा पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करणे अशा विविध खात्रीशीर योजनांचा लाभ ग्रामस्थांनी घ्यावा.
- स्वाती दळवी, डाक अधीक्षक.
हिंगणी : येथील टपाल कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी स्वाती दळवी, सी. एम. नदाफ, अमित देशमुख, अमोल भोकरे, एस. एन. शेडगे, संगीता गुलाब सरतापे आदी.
