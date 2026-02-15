अनगरच्या पाटील कनिष्ठ विद्यालयाच्या प्राचार्य पदी महादेव चोपडे यांची निवड
अनगर (ता. मोहोळ) : येथील शंकरराव बाजीराव पाटील विद्यालयाच्या प्राचार्यपदी महादेव चोपडे यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करताना सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यावेळी उपस्थित अनगरसिद्ध शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढोले व आदी.
अनगरमधील पाटील विद्यालयाच्या
प्राचार्यपदी महादेव चोपडे यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
अनगर, ता. १५ : मोहोळ तालुक्यातील अनगर येथील शंकरराव बाजीराव पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्य चंद्रकांत ढोले यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्त झालेल्या पदावर संस्थेने याच विद्यालयाचे उपप्राचार्य महादेव प्रभू चोपडे यांची प्राचार्यपदी निवड केली आहे. त्यांचा सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यांनी सत्कार केला.
माधव खरात यांची उपप्राचार्य तर राजेंद्र डोके यांची पर्यवेक्षकपदी निवड झाली. प्राचार्य चंद्रकांत ढोले यांची श्री अनगर सिद्ध शिक्षण प्रसारक मंडळ अनगर या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचाही पाटील यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
याप्रसंगी परमेश्वर थिटे, रमेश चव्हाण, गोरख गायकवाड, उज्वला घोलप, महादेव पवार, शिवाजी थिटे, सोमनाथ गुंड, विलास गुंड, चंद्रकांत सरक, बब्रुवान बोडके, अनुराधा गोडसे, माधवी पाचपुंड, अनुपमा वरवटकर, तात्या गायकवाड आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
