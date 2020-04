लॉकडाऊनमध्ये सोशल मीडियावर नवा ट्रेंड 

मित्र मैत्रिणींचे जुने फोटो उकरून काढण्यात बिझी आहे तरूणाई

पुणे - लॉकडाऊनमुळे घरात कंटाळावाणे वाटू नये म्हणून मनोरंजनाच्या नवनव्या युक्‍त्या शोधल्या जात आहेत. या सर्वांत सोशल माध्यमांचा सर्वाधिक वापर होताना दिसतोय. त्यामुळेच मित्रांनी फेसबुकवर अपलोड केलेल्या जुन्या फोटोंवर भन्नाट कमेंट करण्याचे उद्योग सध्या जोरात सुरू आहेत. त्याचबरोबर #उकरला फोटो केली कमेंट, #जुने फोटो टोळी सारख्या, हॅशटॅगचा वापर पण ट्रेंड झाला आहे. इतकंच नाही, तर या ट्रेंडवरील भन्नाट मीम्सही व्हायरल होत आहेत. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप घरच्यांनी ताईंसाठी

पाहिला देखणा दिवा....

पण ताई म्हणतात मला

पाणीपुरीवालाच हवा... ताजमहालापेक्षाही फेमस

तुझी अदा...

पोरच काय इथं

म्हातारे पण फिदा. वांग्याचा केला रस्सा,

पापड केला फ़्राय।

तू भाव देणार नाही,

कितीही करा ट्राय .. "सकाळी उठले आणि नेहमी प्रमाणे सगळ्यात पहिले मोबाईल हातात घेतला. फेसबुक सुरू केले आणि एका पाठोपाठ एक फेसबुक वॉलवर मित्रांचे जुने फोटो दिसायला लागले. पहिल्यांदा समजले नाही, मग त्यावर केलेल्या कमेंट्‌स वाचल्या. बघते तर काय, अशा एक नाही तर अनेक यमक जुळणाऱ्या ओळी टाकण्यात आल्या होत्या. हा लॉकडाऊन मधला मनोरंजनाचा नवीन प्रकार मला जाम आवडला. तर मी सुद्धा यात सहभागी झाले आणि उकरून काढले मैत्रिणींचे जुने फोटो आणि एकापेक्षा एक भन्नाट कमेंट्‌स टाकण्यास सुरुवात केली.' असे मत अमृता वाडेकर या तरुणीने व्यक्त केले. अमृता एका कन्सल्टन्सी कंपनीतील कर्मचारी असून, लॉकडाऊनमुळे सध्या ती घरीच आहे. त्यात सोशल मीडियावर चालणाऱ्या या ट्रेंडमुळे चांगला टाईमपास होत असल्याचं ती सांगते. लॉकडाऊनच्या काळात आता सोशल मीडिया सगळ्यांचाच मनोरंजनाचे मोठे साधन बनला आहे. अशात हा ट्रेंड फक्त फेसबुकपर्यंत मर्यादित नसून चक्क व्हॉट्‌सऍप आणि इन्स्टाग्रामपर्यंत पोचला आहे. यामध्ये आपल्या मित्र-मैत्रिणींचे फोटो स्टेटसला टाकून त्यांच्याबद्दल एक दोन ओळी लिहल्या जात आहेत. कॉलेजमध्ये असताना निदान गप्पा मारायला, टाईमपास करायला सगळे जण होते. मग या लॉकडाऊनमुळे तो ही संवाद आणि भेटी थांबल्या आहेत. मात्र स्वतःचे मनोरंजन तसेच जुन्या आठवणींना पुन्हा उजाळा देण्यासाठी, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरून त्यांचे आठ-नऊ वर्षांचा जुन्या फोटोंवर कमेंट टाकतोय. तसेच ते आमच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर सुद्धा शेअर करतोय.

- प्रशांत पोपट शिंदे, विद्यार्थी - सोशल मीडियाच्या माध्यमातून #स्टेहोम चा प्रसार

सध्या लॉकडाऊनमुळे घरी असलेले नागरिक मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियाचा वापर करत आहेत. याच माध्यमाचा वापर करत #स्टेहोम चा प्रसार केला जात आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भावला रोखण्यासाठी घरी थांबणे केंव्हाही चांगलेच असा संदेश दिला जात आहे. यासाठी टिकटॉक, हॅलो सारख्या माध्यमांवर व्हिडिओ पोस्ट केल्या जात आहेत. फेसबुकवर असे करत आहेत कमेंट 1. तुम्हाला खाऊ घालतो lockdown नंतर नाष्टा...बस करा आता गरीबाची चेष्टा....

2. कोरोनामुळे पुर्ण विश्वात सुरू झाली मंदी.

आम्हाला खायची आमच्या दादाच्या लग्नात बुंदी...!

3. कोरोनानंतर आला होता हंता, भाऊंच्या फोटोवर फिदा अण्णांची शेवंता.

4. एक होत घर, घरात होती खुर्ची,

भाऊचा फोटो पाहून, प्रेमात पडली आर्ची.

5. आर्ची ताई म्हणाली, आर्ची ताई म्हणाली, #बाकी_सगले_झिरो_

#आता_तुम्हीच_हाय_माझे_हीरो 6. पाण्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात #water भाऊला कुणी नडला तर डायरेक्‍ट #matter

7. बागाला लागते ड्रिपची नळी

आमचा भाऊ एक गुलाबाची कळी.

8. जेवणानंतर दिला जातो मुखवास,

मुली करतात भाऊंसाठी कडक उपवास.

9. भाऊंच्या घरात मारबलची फरशी

सगळया पोरी म्हणता होणार सून मी ह्या घरची...

10.शिंपल्याचे शो पीस नको...

जीव अडकला मोत्यात ..

हिच्या नादी... लागू नका..

ही मारते घालून पोत्यात...!

