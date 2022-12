New Year 2023 : 'दारू नको दूध प्या' उपक्रम; पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या उपक्रमाची चर्चा

पुणे : नव्या वर्षाच्या स्वागताचा सध्या सगळीकडे मोठा उत्साह असून सेलिब्रेशनची जय्यत तयारी सुरु झाली आहे. यामध्ये नेहमीप्रमाणं हजालो लिटर दारु रिचवली जाणारेय. पण अशातही एक विधायक गोष्ट सध्या पुण्यात पहायला मिळाली. शहरातील गुडलक चौकात विद्यार्थ्यांनी 'दारु नको दूध प्या' हा उपक्रम राबवला आहे. विशेष म्हणजे या अनोख्या उपक्रमाची सगळीकडे चर्चा सुरु आहे. (New Year 2023 Do not drink alcohol drink milk initiative by students in Pune)

हेही वाचा: Abdul Sattar : मुख्यमंत्र्यांकडे सर्वांचा डाटा जमा झालाए; सत्तारांनी कोणाला दिलाए इशारा?

मराठवाडा मित्र मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयातर्फे 'दारु नको दूध प्या' या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. थर्टीफर्स्ट निमित्त पुण्यातील डेक्कन येथील गुडलक चौकात याचं नियोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी चौकात नागरिकांना दुधाच्या पिशव्याचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी सेलिब्रेशनसाठी घराबाहेर पडलेल्या पुणेकरांना या विद्यार्थ्यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मद्यप्राशन न करण्याचं आवाहन केलं.

हे ही वाचा : Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?