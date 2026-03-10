पहिल्या उन्हाळी आवर्तनाचा शेतकऱ्यांना लाभ
निमगाव केतकी, ता. १० : नीरा डावा कालव्यातून उन्हाळी हंगामातील इंदापूर तालुक्यात पहिले आवर्तन सात मार्चपासून टेल टू हेडप्रमाणे वितरिका क्रमांक ५९ पासून सुरू केले आहे. या आवर्तनामध्ये १४९७७ हेक्टर एवढे क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. मागील वर्षापेक्षा यंदा उन्हाळ्याच्या पहिले आवर्तन हे दहा दिवस अगोदर सोडल्यामुळे लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना वेळेवर या आवर्तनाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती निमगाव केतकी जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी दशरथ एकतपुरे यांनी दिली.
एकतपुरे म्हणाले, कार्यकारी अभियंता डी. एम. डुबल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या आवर्तनाचे नियोजन केले आहे. वितरिका ५९ ते ४९ मधील दहा दहा वितरिकेमधून निमगाव केतकी उपविभागातील शेतकऱ्यांना मका ऊस हरभरा कडवळ सह अन्य जनावरांच्या चारा पिकासाठी पाणी देण्यात येणार आहे. निमगाव केतकी व वरकुटे खुर्द गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या वरकुटे खुर्द पाझर तलावात देखील पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे.
नीरा डावा कालवा किलोमीटर क्रमांक १२३ ते १५३ अंतर्गत येणारे सर्व फाटे यांत्रिकी विभागाच्या मशीन द्वारे स्वच्छ केल्यामुळे पाण्याची वहन तूट कमी होऊन सिंचन लवकर होण्यास फायदा होणार आहे.
दरम्यान, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी नमुना नंबर ७ चे पाणी अर्ज भरून चालू व थकीत सिंचनाची पाणीपट्टी भरून जल संपदा विभागास सहकार्य करावे असे आवाहन एकतपुरे यांनी केले.
चालू आवर्तन सुरळीत पार पाडण्यासाठी शाखा अभियंता विक्रम गायकवाड, शाखा अभियंता आर.डी. झगडे, स्थापत्य अभियंता नाना काटे, संदेशक एन.टी. माने यांनी देखील नियोजन केले आहे.
