वाघोलीत आज किती रुग्णांची भर पडली; वाचा सविस्तर

वाघोली : वाघोलीत आज एकाच दिवशी तब्बल नऊ रुग्णांची भर पडली. हे सर्व रुग्ण वेगवेगळ्या भागातील आहेत. तर एक तरुणी ठणठणीत बरी झाल्याने तिला घरी सोडण्यात आले. एकूण रुग्णांची संख्या 34 वर पोहचली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आव्हाळवाडी रोड वरील सिद्धी पार्क मधील 25 वर्षीय युवक, बकोरी रोड राधेश्वरी नगरी मधील वरील 35 वर्षीय युवक, आव्हाळवाडी रोड वरील गणेश नगर मधील 24 वर्षीय युवक, आय व्ही इस्टेट मधील 45 वर्षीय व्यक्ती, उबाळे नगर मधील 42 वर्षीय व्यक्ती तर संत तुकाराम नगर मधील 29 वर्षीय तरुणाला, तर बकोरी रोड वरील एका मोठ्या सोसायटी मधील एकाच कुटुंबातील तीन जणांना आज बाधा झाली. वाघोलीत प्रथमच एकाच दिवशी नऊ रुग्ण आढळून आले. या सर्वांची प्रकृती स्थिर असून तीन रुग्णांना वाघोली येथील कोव्हिडं केअरे सेन्टर मध्ये तर सहा रुग्णांना घरीच आयसोलेट करण्यात आले आहे. वाघोलीतील एकूण रुग्णांची संख्या 34 झाली असून 21 रुग्ण ठणठणीत बरे झाले आहेत. 14 रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. या सर्व ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. मध्य पुण्यात राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणार दिलासा? कॉंग्रेसने केली ही मागणी नातेवाईक रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने बकोरी रोडवरील एकाच कुटुंबातील तीन जण बाधित झाले. नागरिकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी असे आवाहन प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायतीने केले आहे.

