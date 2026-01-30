वाई:-''किसन वीर'' मध्ये आंतरमहाविद्यालयीन राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहात संपन्न.
‘राज्यस्तरीय वक्तृत्व’मध्ये नितीन गागरे प्रथम
वाईच्या ‘किसन वीर’मध्ये आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा; मुंबईचा अभय आळशी दुसरा
वाई, ता. ३० : येथील जनता शिक्षण संस्थेच्या किसन वीर महाविद्यालयात आयोजित देशभक्त किसन वीर राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेत वारजे- पुणे येथील नितीन गागरे याने प्रथम, मुंबई येथील अभय आळशीने द्वितीय, तर साताऱ्याच्या वैभवी पाटेकर व नागपूरच्या अनिकेत वनारे यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.
स्पर्धेत भगवंत कोळी (सांगोला), झिनत मुल्ला (सातारा), सायुरी सणस (वाई), प्रीती ठोंबरे (बारामती), सूरज मोरे (मुंबई) यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिके पटकावली. डॉ. संजयकुमार सरगडे व मिथुन माने यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. संस्थेचे सचिव डॉ. जयवंत चौधरी यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी डॉ. चौधरी म्हणाले, ‘‘वाईला वक्तृत्वाची मोठी परंपरा असून, संस्थेचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मणशास्त्री जोशी, थोर स्वातंत्र्यसेनानी देशभक्त किसन वीर, प्रतापराव भोसले व विद्यमान अध्यक्ष मदन भोसले यांना वक्तृत्वाची देणगी लाभली आहे. चांगले विचार समाजात रुजविण्यासाठी वक्तृत्व हे मोठे शस्त्र ठरू शकते. दैनंदिन जीवनात हजरजबाबीपणा, सूक्ष्म निरीक्षण आदी गुणांचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी वक्तृत्व कलेचा विकास करावा.’’
प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे यांच्या हस्ते विजेत्या स्पर्धकांना पारितोषिके देण्यात आली. ते म्हणाले, ‘‘वक्तृत्वामध्ये उत्स्फूर्तपणा, सहजपणा असण्याबरोबरच शब्दांमध्ये प्रामाणिकता हवी. आपला विषय सहजपणे विविध उदाहरणांसह सोप्या भाषेत मांडावा. आत्मविश्वास व अभ्यासाने विचार मांडल्यास वक्तृत्व हे केवळ भाषण ठरत नाही, तर तो संवाद ठरतो.’’
डॉ. बाळकृष्ण मागाडे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. दीक्षा मोरे, प्रा. सुमती कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. विनोद वीर यांनी परिचय करून दिला. प्रा. संदीप पातुगडे यांनी आभार मानले.
..............
अजित पवारांना आदरांजली...
संस्थेचे अध्यक्ष मदन भोसले यांच्या निर्देशानुसार स्पर्धेच्या सुरुवातीला विमान अपघातात निधन झालेल्या अजित पवार व त्यांच्यासोबतच्या सहकाऱ्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. या घटनेमुळे मदन भोसले यांनी उद्घाटन व समारोपावेळी हजर न राहता स्पर्धेदरम्यान उपस्थित राहून सूचना केल्या.
-------
B07527
वाई : देशभक्त किसन वीर राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेतील पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थ्यांसमवेत प्राचार्य, उपप्राचार्य व परीक्षक.
------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.