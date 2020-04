मावळ तालुक्याला मानले पाहिजे राव!.. 

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात अद्यापपर्यंत कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नाही, ही समाधानाची बाब आहे. परंतु, यापुढील काळातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करावी. आदिवासी भागातील नागरिकांना प्राधान्याने रेशनिंग पुरवावे अशा सूचना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केल्या. मावळ तालुक्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासकीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा खासदार बारणे यांनी आढावा घेतला. मंगळवारी येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीला आमदार सुनील शेळके, प्रांत संदेश शिर्के, तहसीलदार मधुसूदन बर्गे,गटविकास अधिकारी शरदचंद्र माळी, तालुका आरोग्यधिकारी डॉ.चंद्रकांत लोहारे, लोणावळा उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोन्पे, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख राजेश खांडभोर, तळेगाव दाभाडे, वडगाव, लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत अधिकाऱ्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तालुक्यात करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तसेच लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांच्या उदरनिर्वाहासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. खासदार बारणे म्हणाले की, तालुक्यात अद्याप कोरोनाचा संसर्ग झालेला नाही परंतू बाजूच्या पिंपरी-चिंचवड व पनवेल शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या भागातील नागरिकांचे मावळमध्ये येणे-जाणे सुरु असते. त्यामुळे यापुढील काळात तालुक्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही शक्यता लक्षात घेऊन प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. नाकाबंदी कडक करावी. आदिवासी भागातील नागरिकांना पुरेसे रेशनिंग द्यावे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करावा. स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे नियोजनपूर्वक वितरण करावे. धान्याचा काळाबाजार व साठेबाजी होऊ देऊ नये. साठेबाजार करणार्या दुकानदारांची तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.

तळेगाव दाभाडे, लोणावळा, वडगाव शहरातील काही खासगी दवाखाने अद्यापही बंद आहेत. त्यामुळे सर्वच रुग्ण सरकारी रुग्णालयात येत असल्याने ताण येत आहे. त्यामुळे खासगी ओपीडी त्वरित सुरु कराव्यात अशा सूचना बारणे यांनी केल्या. कोरोनाविरोधात लढणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांसह स्वत:चीही काळजी घ्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले.

Web Title: No corona patient has been found in Maval taluka