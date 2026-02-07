मतदानाचा सर्वाधिक वेग मार्डी, बीबी दारफळ मध्ये , दुपारपर्यंत झाले पन्नास टक्के मतदान ''बंदोबस्तासाठी पोलिसांनी ड्रोन चा केला वापर
उत्तर सोलापूर तालुका
मतदानाचा सर्वाधिक वेग मार्डी, बीबी दारफळमध्ये
बंदोबस्तासाठी पोलिसांनी ड्रोनचा केला वापर;
उ. सोलापूर, ता. ७ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठीच्या मतदानासाठी तालुक्यात मतदारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदवला. नान्नजमध्ये सकाळच्या सत्रात मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी झाली. मतदानाचा सर्वाधिक वेग मार्डी व बीबी दारफळ या दोन गावातील मतदान केंद्रावर दिसून आला. येथे दुपारपर्यंतच मतदानाची आकडेवारी ५० टक्क्यांपर्यंत होती. ज्या गावात स्थानिक उमेदवार होते अशा ठिकाणी मतदानासाठी चुरस दिसून आली.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद गट व सहा पंचायत गणासाठी शनिवारी झालेल्या मतदानात मतदारांनी उत्साह दाखवला. सकाळपासूनच मतदान केंद्रावर रांगा दिसून आल्या. सकाळी झालेली गर्दी दुपारी काही प्रमाणात कमी झाली मात्र बीबी दारफळसारख्या स्थानिक उमेदवार असणाऱ्या गावांमध्ये मतदान केंद्रावर दिवसभर गर्दी दिसून आली. बीबी दारफळ येथे एका मतदान केंद्रावरील मतदान यंत्र दुपारी तांत्रिक कारणामुळे बंद झाले. काही वेळ येथे मतदान प्रक्रिया थांबली होती यामुळे मोठी गर्दी झाली. मार्डी येथे दुपारपर्यंतच जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत मतदान झाल्याचे दिसून आले. भाजपचे जिल्हा कोषाध्यक्ष इंद्रजित पवार येथून जिल्हा परिषद गटासाठी निवडणूक लढवत आहेत. स्थानिक उमेदवार असल्यामुळे मतदान केंद्रावर गर्दी दिसून आली.
नान्नज मध्ये दुपारी गर्दी काही प्रमाणात ओसरली होती मात्र सायंकाळी परत एकदा मतदारांची रांग लागली. कोंडीमध्ये दिवसभर मतदान केंद्रांवर मतदारांची रांग होती. तिऱ्हे येथे सायंकाळपर्यंत मतदान केंद्रावरील गर्दी ओसरली. येथे जवळपास ६० टक्के मतदान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. सर्वच मतदान केंद्रावर कार्यकर्ते अपंग, वृद्ध मतदारांना मतदानापर्यंत घेऊन जाताना दिसून आले.
ड्रोनचा वापर
मतदान प्रक्रियेवर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात केला होता. बंदोबस्तात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांच्यासह सहायक पोलिस निरीक्षक, १०० पोलिस शिपाई, १५० होमगार्ड आणि राखीव दलाचे आठ जवान कार्यरत होते. देशपांडे यांनी दिवसभर विविध मतदान केंद्रावर भेटी देत बंदोबस्ताची पाहणी केली. बीबी दारफळ येथे पोलिसांनी मतदान केंद्राच्या परिसरात सुरक्षेसाठी ड्रोनचा वापर केला.
क्रॉस वोटिंगची चर्चा
उत्तर सोलापूर तालुक्यात भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असाच सामना जवळपास रंगला आहे. यामध्ये सर्वात चुरशीची निवडणूक माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बळीराम साठे विरुद्ध भाजपचे जिल्हा कोषाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांच्यात झाली आहे. या गटातील काही गावांमध्ये क्रॉस वोटिंग झाल्याची चर्चा आहे. नान्नज गटामध्येही नान्नज गावामध्ये असाच प्रकार झाल्याचे सांगितले जात आहे.
नान्नज ः येथे शुभांगी भालशंकर या युतीने पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार बजावला, कुटुंबियासोबत मतदान केंद्रावरील तिचे छायाचित्र.
बीबीदारफळ ः येथील मतदान केंद्रावर मतदारांनी केलेली मोठी गर्दी.
