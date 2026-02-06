उत्तरच्या प्रशासनाकडून मतदान केंद्रावरील तयारी पूर्ण, ९७ मतदान यंत्राच्या माध्यमातून होणार मतदान ''
‘उत्तर’च्या ३६ गावांमध्ये ९७ मतदान केंद्रे
मतदान यंत्रणा सज्ज; साहित्य घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची गर्दी
उ. सोलापूर, ता. ६ ः उत्तर सोलापूर प्रशासनाकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठीच्या मतदानाची तयारी पूर्ण केली आहे. शहरातील नुतन मराठी विद्यालय (नुमवि) प्रशालेतून मतदान यंत्रांचे वितरण करण्यात आले. जवळपास ६०० कर्मचारी मतदान केंद्रावर कार्यरत असून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ व खासगी वाहनांच्या माध्यमातून मतदान यंत्रासह कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रावर रवाना करण्यात आले.
प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे, तहसीलदार नीलेश पाटील यांच्या नियंत्रणात उत्तर सोलापूर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद गटाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. तत्पूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांना मतदान यंत्र हाताळण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वितरणाच्या वेळीही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. मतदान यंत्र व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ व खासगी वाहनांची मदत घेण्यात आली. शनिवारी सकाळी साडेसात वाजता प्रत्यक्ष मतदानास सुरुवात होणार आहे. तालुक्यातील ३ जिल्हा परिषद गट व ६ पंचायत गणांसाठी मतदान होणार आहे. ३६ गावांमध्ये ९७ मतदान केंद्र तयार करण्यात आली आहेत. या प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक मतदान यंत्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. एकाच यंत्रावर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी मतदान घेतले जाणार आहे. यासाठी मतदान यंत्रावरच पांढरा व गुलाबी रंगाचा वेगवेगळ्या रकाना तयार करण्यात आला आहे. शुक्रवारी दिवसभर तहसील कार्यालयातून उमेदवारांच्या मतदान प्रतिनिधींचे ओळखपत्राचे वाटप सुरू होते. प्रत्येक मतदान केंद्रावर उमेदवाराच्या एका मतदान प्रतिनिधीला मतदानाच्या वेळी हजर राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मतदान संपल्यानंतर त्यांच्या समोरच मतदान यंत्र सील केली जाणार आहे. पोलिस प्रशासनाने ही मतदान केंद्रावर पुरेसा पोलिस बंदोबस्त उभा केला आहे. गाव पातळीवर स्थानिक प्रशासनाकडून मतदान केंद्रावरील सीमारेषा तयार करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रियेवर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी मतदान स्थळाला भेटी देत पूर्वतयारीचे पाहणी करत आहेत.
