Pune Crime News : मोहोळच्या खुनाच्या कटात सहभागी न झाल्याने तरुणावर गोळीबार

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : सराईत गुन्हेगार शरद मोहोळ याच्या खुनाच्या कटात सहभागी न झाल्यामुळे साहिल ऊर्फ मुन्ना पोळेकर आणि त्याच्या मामाने भूगाव परिसरात एका तरुणावर पिस्तुलातून गोळीबार केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पौड पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साहिल ऊर्फ मुन्ना (रा. सुतारदरा, कोथरूड) आणि नामदेव ऊर्फ मामा कानगुडे (वय ३५, रा. भूगाव, ता. मुळशी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी अजय ज्ञानेश्वर सुतार (वय २७, रा. मुळशी) याने पौड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोळेकर आणि कानगुडे यांनी मोहोळचा खून करण्याचा कट रचला होता. १७ डिसेंबर रोजी रात्री पोळेकर, कानगुडे आणि तक्रारदार सुतार असे तिघेजण भूगाव परिसरात आले. मोहोळचा खून करायचा आहे, असे पोळेकरने सुतारला सांगितले. परंतु सुतारने त्याला नकार दिला. त्यावेळी पोळेकर आणि कानगुडेने सुतारच्या पायावर दोन गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात सुतार गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर आरोपींनी त्याला या कटाबाबत कोणाला माहिती दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. मोहोळ खून प्रकरणाच्या तपासात हा प्रकार उघडकीस आला.