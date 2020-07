पुण्यात दुप्पट रुग्ण संख्या होतेय नऊ दिवसात वाचा सविस्तर...

पुणे - कडक लॉकडाउनच्या पाच दिवसानंतरही पुणे शहरात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून, आता ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या केवळ नऊ दिवसांमध्येच दुप्पट होऊ लागली आहे. यापूर्वी हे प्रमाण 19 दिवसांचे होते. शहरातील रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. दहा दिवसांचे हे लॉकडाऊन आज मध्यरात्री संपणार आहे. मात्र, गेल्या दहा दिवसांनंतरही रुग्ण संख्येचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. एकट्या पुणे शहरात ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 16 हजार 269 झाली आहे, तर एकूण रुग्ण संख्या 42 हजार 466 पर्यंत पोचली आहे. आतापर्यंत बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण चांगले होते. एकूण 25 हजार 129 रुग्ण बरे झाले आहेत. मात्र, रुग्णसंख्या वाढल्याने बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही घटले आहे. 2 ते 8 जुलै या आठवड्यात बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 65. 3 टक्के होते, 9 ते 15 जुलै या काळात ते 71.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. मात्र, या आठवड्यात म्हणजे 16 ते 21 जुलै दरम्यान ते 45. 9 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ऍक्‍टिव्ह रुग्णसंख्या गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत 26.2 टक्‍क्‍यांवरून 52.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली आहे. वाढलेल्या चाचण्यांची संख्या लक्षात घेतली तरीही पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्येच्या वाढीचा वेग हा मोठाच आहे. एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्या दुप्पट होण्याचा वेग 14 दिवसांपर्यंत खाली आला आहे. याचाच अर्थ रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्या तुलनेत शहरात असणाऱ्या आरोग्य सुविधा आता अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. पुणे महापालिकेने आता त्यांच्याकडे नेमके किती बेड आहेत, हे जाहीर करण्याचे बंद केले आहे. 12 जुलैपर्यंत महापालिकेकडे एकूण 18 हजार 556 बेड उपलब्ध होते. त्यात 2513 ऑक्‍सिजन असलेले, तर 288 व्हेंटिलेटरची सोय असणारे होते. गेल्या आठवड्यात त्यात थोडी वाढ झाली आहे, मात्र आता पुणेकरांना बेड मिळवण्यासाठी दररोज संघर्ष करावा लागत आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पुण्यातील सद्यःस्थिती

* एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण : 42 हजार 466

* एकूण ऍक्‍टिव्ह रुग्ण: 16 हजार 269

* एकूण बरे झालेले रुग्ण : 25 हजार 129

* एकूण मृत : 1068

* व्हेंटिलेटरवरील रुग्ण ः 94

* आयसीयूमधील गंभीर रुग्ण : 515

* होम क्वारंटाइन : 5913

* ऍक्‍टिव्ह रुग्णांचा डबल रेट : 9.80 दिवस (Edited by : Kalyan Bhalerao)

Web Title: number of corona patients doubled in nine days