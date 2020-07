दौंड तालुक्यात कोरोनाचा उद्रेक; आता जर घराबाहेर पडाल तर...

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात ६७ दिवसांत कोरोना विषाणूची बाधा झालेल्या रूग्णांची संख्या २०१ झाली आहे. त्यापैकी १२६ नागरिक बरे झाले असून बाधितांपैकी ०७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दौंड तालुक्यात आज पाच महिलांसह एकूण तेरा जणांना कोरोना विषाणूची बाधा झाली आहे. कंटेनमेंट क्षेत्रातील नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. पुणेकरांनो, घराबाहेर पडताय? रेनकोट, छत्री सोबत असु द्या, कारण... दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाकडून ९३ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी ५ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार ९३ जणांपैकी दौंड शहरातील शहरातील वडार गल्ली येथील ०४ , भोईटेनगर, कुंभार गल्ली, दीपमळा, तुकाईनगर येथील प्रत्येकी ०१ , असे एकूण आठ जणांचा समावेश आहे. बाधितांचे वयोमान १२ ते ६० या दरम्यान आहे, अशी माहिती दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाचे अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. तालुक्यातील भरतगाव, गलांडवाडी, यवत, पारगाव व सोनवडी येथील एक महिला व चार पुरूष, असे एकूण पाच जणांना ५ जुलै रोजी कोरोनाची बाधा झाली आहे. बाधितांचे वयोमान २५ ते ३८ दरम्यान असल्याची माहिती दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. मागील पाच दिवसांत दौंड नगरपालिकेचे एक ज्येष्ठ नगरसेवक, एक माजी उपनगराध्यक्ष आणि तालुक्यातील एका पत्रकारास कोरोनाची बाधा झाली आहे. २०१ बाधितांपैकी ६८ जणांवर उपचार सुरू- दौंड तालुक्यात २९ एप्रिल ते ५ जुलै या कालावधीत एकूण २०१ जणांना बाधा झाली असून त्यापैकी १२६ जण बरे झाले आहेत. तर दौंड शहरातील तीन महिलांसह एकूण सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०१ बाधितांमध्ये दौंड शहरातील १५० व तालुक्यातील ५१ नागरिकांचा समावेश आहे. दौंड तालुक्यात दहिटणे, कुरकुंभ, खुटबाव, लिंगाळी, केडगाव, बोरीपार्धी, पाटस, वरवंड, मलठण, पडवी, यवत, चौफुला, केडगाव स्टेशन, पारगाव, सोनवडी, गलांडवाडी, भरतगाव येथे एकूण ५१ बाधित सापडले असून त्यापैकी २४ जण उपचारानंतर बरे झाले असून २७ जण उपचार घेत आहेत. लॉकडाऊनमधील लग्नाचा नवीन ट्रेंड; नवरा-नवरीला मिळतोय मॅचिंग मास्क दौंड शहरात १ मे ते ५ जुलै या कालावधीत एकूण १५० जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून त्यापैकी १०२ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. सध्या ४१ जण उपचार घेत आहेत. शहराच्या बहुतांश सर्व भागात कोरोनाचे रूग्ण आढळले आहेत.

