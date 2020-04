मंडल अधिकाऱ्यानेच नागरीकांना दिला सज्जड दम

टाकळी हाजी - शिरूर तालुकयातील वाघळे येथील स्वस्त धान्य दुकानात नागरीकांना कमी धान्य वाटप तक्रारीनंतर मंडल अधिकारी नलावडे यांनी रविवार (ता. 19) ला भेट देऊन चौकशी केली. या भेटीत धान्य वाटप बाबत जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेण्यापेक्षा त्यांनी नागरीकांना सज्जड दम भरण्यात आला. धान्य कमी वाटप होत असल्याच्या शंभर सह्याची तक्रार व ग्रामस्थांचा अर्ज यावेळी देण्यात आल्याची माहिती माजी सरपंच तुकाराम भोसले यांनी दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वाघाळे (ता. शिरूर) येथे स्वस्त धान्य दुकानदार कमी धान्य देत असल्याची तक्रार येथील माजी सरपंच तुकाराम भोसले यांनी केली होती. या बाबत इ सकाळ वर वृत्त प्रसिद्ध झाले. हे वृत्त प्रसिद्ध तहसीलदार लैला शेख यांनी मंडल अधिकारी नलावडे यांची तातडीने नेमणूक करून स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले होते.मात्र संबधीत अधिकारी रविवार (ता. 19) उशीरा हे दुकान चौकशी करण्यास गेले होते. तो पर्यंत येथील धान्याचा अधिकचा साठा गायब करण्यात आला. नागरीकांना धान्याची वाटप व रेशनकार्डवरच्या नोंदी तपासणे अपेक्षीत होते. असे न करता या मंडल अधिकाऱ्याने सोबत आणलेले कामगार तलाठी नागरीकांना सज्जड दम भरत असल्याची तक्रार जेष्ट नागरीकांनी केली. येथील स्वस्त धान्य दुकानाची तपासणी केली असून सोमवार (ता. 20) तहसीलदार लैला शेख यांच्या समोर अहवाल देणार असल्याचे मंडल अधिकारी नलावडे यांनी दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत मिळणारे धान्य नियमानुसार पुरविले जाईल. यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही. वाघाळे (ता. शिरूर) येथील स्वस्त धान्य दुकानाच्या तपासणीचा अहवाल आल्यावर कारवाई केली जाईल.

