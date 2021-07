महापालिकेतील समाविष्ट २३ गावांच्या कचरा नियोजनासाठी शंभर कोटींचा प्लॅन

पुणे - महापालिकेतील (Pune Municipal) समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये (Villages) कचरा प्रश्‍न (Garbage Issue) गंभीर आहे. तो सोडविण्यासाठी प्रशासनाने (Administrative) कचऱ्याची वाहतूक, प्रकल्प उभारणीचा अंदाज तयार केला आहे. यानुसार आवश्‍यक मनुष्यबळ व वाहनांच्या खर्चासाठी वर्षाला सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च (Expenditure) होणार आहेत. तसेच नवे प्रकल्प उभारणीसाठी ६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. या नियोजनानुसार काम झाल्यास कचऱ्याचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी मदत होणार आहे. (One Hundred Crore Plan for Waste Planning of 23 Villages Included in Municipal)

महापालिकेत २३ गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा वाणवा आहे. रस्ते, पाणी, सांडपाणी, प्रकाश व्यवस्था, कचरा या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला त्यांचा तात्पुरता आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिले आहे.

या गावांतील सुमारे २५० टन कचऱ्याची विलेवाट लावण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. काही गावांमध्ये ५ टनापेक्षा कमी कचरा निर्माण होत असल्याने तेथे लवकर उपाय योजना करणे शक्य आहे. मात्र, वाघोली, किरकिटवाडी, नऱ्हे, मांजरी या गावांमध्ये जास्त कचरा तयार होत असल्याने त्या ठिकाणी वेगाने यंत्रणा उभारावी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

घनकचरा विभागाने २३ गावांसाठी रोजचा ऑपरेटिंग खर्च आणि नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी किती खर्च येईल याचा अंदाज काढला आहे. कचरा हाताळणी व प्रक्रियेसाठी प्रत्येक टनास किमान ८५० रुपये इतका खर्च येणार असून, हा खर्च वर्षासाठी ९ कोटी ३० लाख इतका होणार आहे. या गावांमध्ये कचरा उचलण्यासाठी सुमारे ९०० कामगार लागणार असून, त्यासाठी १७ कोटी १० लाख रुपये वार्षिक खर्च येणार आहे. गावांमधील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे वर्षाकाठी ४० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार नियोजन केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कचऱ्याचे रिसायकलिंग

गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यातून रिसायकलिंगसाठी वेगळा कचरा तयार करणे, तसेच साखर कारखान्यांच्या बॉयलरसाठी लागणारे इंधन तयार करण्यासाठी कचरा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी १२ गावांमध्ये ५० टन ते १०० टनाचा प्रकल्प केला जाणार आहे. त्याचे बांधकाम आणि मशिनरींसाठी किमान ६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या गावांमधील उपयुक्त जागांचा शोध घेऊन पुन्हा एकदा या प्रकल्पांचे नियोजन केले जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

प्रस्तावित कचरा प्रकल्प...

गाव क्षमता (टन)

सूस ५० ते १००

मांजरी ५० ते १००

वाघोली ५० ते १००

म्हाळुंगे ५०

भिलारेवाडी ५०

मांगडेवाडी ५०

शेवाळवाडी ५०

औताडे-हंडेवाडी ५० ते १००

वडाची वाडी ५०

मंतरवाडी ५०

होळकरवाडी ५० ते १००

पिसोळी ५०